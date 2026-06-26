Nafarroan euskara berezko hizkuntza izatearen aldeko apustua berretsi du Chivitek, zonifikazioa mantenduta
Foru Hobekuntzaren Legea eguneratzeko batzordean, Nafarroako presidenteak azpimarratu du “egokia” litzatekeela lege horren 9. artikulua aldatzea.
Maria Chivite Nafarroako Gobernuko presidenteak berriro defendatu du euskara berezko hizkuntza izatea foru erkidego osoan. Hala ere, gaur azaldu duenez, bere proposamenak ez du aurreikusten zonifikazioari amaiera ematea.
Hala adierazi du ostiral honetan Foru Hobekuntzaren Legearen erreforma aztertzeko Parlamentuko Batzordean. Bertan, arauaren 9. artikulua aldatzea egokia litzatekeela esan du, euskara Nafarroako berezko hizkuntza izan dadin.
Chivitek adierazi duenez, Administrazioak "herritarra bere hizkuntzan artatzeko gaitasuna izan behar du", eta, beraz, "eremu euskaldunetatik kanpo ere, Administrazioak, neurri batean behintzat, euskaldundu egin behar du, batez ere jendeari arreta zuzena eskaintzeko".
Hala ere, horren iritzian, ezin da ukatu "Nafarroako errealitate soziolinguistikoa"; izan ere, "Nafarroako biztanleek euskararen ezagutzan asko aurreratu duten arren, une honetan ez dago gehiengo zabal bat euskara ezagutzen eta hitz egiten duena, edo ez maila altuan".
Batzorde horretan planteatu diren proposamen batzuekin "aukera desberdintasuna" sor daitekeela esan, "eta hori da nahi ez duguna", erantsi du. Halaber, adierazi duenez, "hori gertatzen bada, berriro ere gaitzespen sozialera itzuliko gara, ez hizkuntzagatik beragatik, baizik eta diskriminatzen duen oztopo gisa ulertzen delako, zaindu nahi dugun ondare propio gisa ulertu beharrean".
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