Chivite aboga por que el euskera sea lengua propia en Navarra, pero no contempla eliminar la zonificación

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha vuelto a defender que el euskera tenga la consideración de lengua propia en la comunidad foral. Sin embargo, ha aclarado que su propuesta no contempla la eliminación de la zonificación.

Así lo ha afirmado este viernes en la ponencia parlamentaria para estudiar la reforma de la Lorafna, asegurando que sería oportuno modificar el artículo 9 de la norma para que el euskera tenga la consideración de lengua propia en Navarra.

Chivite ha señalado que la Administración "debe tener capacidad de atender al ciudadano en su lengua" y, por lo tanto, "incluso fuera de las zonas vascófonas la Administración debe, al menos en cierta medida, euskaldunizarse sobre todo en la atención directa al público".

Sin embargo, ha matizado que no se puede “negar la realidad sociolingüística de Navarra”, porque, “aun habiendo avanzado mucho en el conocimiento del euskera por la población navarra, en estos momentos no hay una amplia mayoría que conoce y habla el euskera, o no con un alto nivel”.

Por lo tanto, ha agregado que con determinadas propuestas que se han planteado en la ponencia podría crearse una “desigualdad de oportunidades, que es justo lo que no queremos”. Asimismo, ha señalado que, “si eso pasa, de nuevo volvemos al rechazo social a una lengua, no por la lengua en sí, sino porque se entiende como una barrera que discrimina, en lugar de como un patrimonio propio que queremos preservar".