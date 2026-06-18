Chivitek euskara Nafarroako berezko hizkuntza gisa aitortzea proposatu du
Nafarroako presidenteak proposamen hori defendatuko du Foru Hobekuntzaren erreforman, eta hizkuntza hezkuntzatik, aniztasunetik eta ezagutzatik lantzearen aldeko apustua egingo du, eztabaida politikotik urrun.
Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeko lege organikoa (Foru Hobekuntzaren Legea) eguneratzean euskara "berezko hizkuntza" gisa aitortzea proposatuko duela iragarri du Maria Chivite Nafarroako Gobernuko presidenteak, Parlamentuan.
Chivitek Foru Hobekuntza gaurkotzea aztertzen ari den lantaldean egingo duen hurrengo agerraldian aurkeztuko du proposamena, eta adierazi du sinetsita dagoela "euskarak agian konnotazio sozialak baino gehiago politikoak zituen aroa gainditu" egin dugula gizarte gisa.
Presidenteak uste du egungo egoerara "hein handi batean, publikotasunetik abiatutako ikuspegi bati esker" iritsi dela, "sozializatzea, euskara hurbiltzea eta, batez ere, ikaskuntzaren bidez, Nafarroako biztanle guztiei helaraztea helburu izan duena, bizi den lekua kontuan hartu gabe, behartu gabe eta inposatu gabe".
Chivitek joan den asteburuan Iruñean "euskaraz bizitzeko benetako baldintzak" eskatzeko egin zen manifestazioari buruz hitz egin du, eta "ezagutza unibertsalizatzeaz" mintzatu da. Horren harira, lehendakariak adierazi du hori dela, hain zuzen ere, "hizkuntzaren sozializazioan aurrera egiteko gakoa".
Halaber, Maria Chivitek defendatu duenez, "euskara aniztasunetik ulertu behar da, giltzarri garrantzitsua baita Nafarroako gizarte osoarekin konektatzeko, gizarte hori ere plurala baita, eta nafar guztiok berezkoa dugun hizkuntza horren parte izatearen sentimenduan aintzat hartu eta sartu behar baita".
Euskara eta hezkuntza
Gobernuburuak nabarmendu duenez, "euskarak erabateko normaltasuna bizi du bizikidetzaren esparruan, eta hori, ziurrenik, faktore asko dituen bilakaeraren ondorio da ".
Faktore horietako bat, Chiviteren ustez, "hezkuntzak euskararen esparruan izan duen eta duen papera da". "D eredua Erkidego osora eta, bereziki, eremu ez-euskaldunera hedatzeak ahalbidetu du herritar guztiei hizkuntzaren ezagutza eskuragarri jartzea, bizi den tokia edozein dela ere. 2020/2021 ikasturtetik D ereduko unitateak ezarri ditugu Mendigorrian, Larragan, Lezkairun, Aibarren eta Faltzesen", adierazi du, besteak beste.
Era berean, "2015. urteaz geroztik D eredua ezarri duten Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeei ematen zaizkien dirulaguntzak" nabarmendu ditu, "bereziki eskola txikiak baitira, landa-eremuan, eremu mistoan eta ez-euskaldunean daudenak".
Maria Chivitek adierazi duenez, "hurbilketa hori da egokiena, Nafarroako gizarte osoak euskara hizkuntza propiotzat hartzea nahi badugu, eta ez tresna politikotzat".
Chivitek adierazi duenez, "ikuspegi hori, ezagutzarena, funtsezkoa izaten ari da euskarak onarpen soziala izan dezan, baita historikoki hizkuntza horrekin harremanik edo loturarik izan ez duten herrietan ere".
Ainhoa Unzu PSNren bozeramaileak adierazi duenez, talde sozialistak bat egin du presidentearen iragarpenarekin, euskara ez delako "ideologia jakin batena" eta ez delako "Nafarroako zati baten ondarea". "Gure erkidegoko berezko hizkuntza gisa ulertu behar dugu, eta horregatik ulertu behar da elkargune, ezagutza eta ondare partekatuko elementu gisa", defendatu du.
Zure interesekoa izan daiteke
Trumpek akordioa sinatu du Iranekin, Versaillesera egindako bisitan
AEBko presidenteak aurreikusitakoa baino bi egun lehenago zigilatu du ituna. Akordioak, 14 puntuz osatua, 60 egun ematen dizkie aldeei beste atal batzuk negoziatzeko.
EAJk Sanchezen gaineko presioa areagotu du, eta PPk "Parlamentua isilaraztea" leporatu dio
Kongresuan egin duten Gobernuaren kontrol saiak bi gai nagusi izan ditu. Batetik, EAJk Sanchezi aurrekontu batzuk aurkezteko edo hauteskundeak deitzeko eskaria egin dio. Bestetik, PPk kritika ugari egin dizkio hauteskundeak aurreratzeko bere bozketa proposamena atzera bota ondoren.
Aske utzi dute Enrique Maya Iruñeko alkate ohiari egindako erasoarekin lotuta atxilotu duten gizona
Joan den ekainaren 9an, Iruñeko alkate ohia iraindu eta bularrean kolpatu zuten Estafeta kalean, inolako kalterik jasan gabe. Egun batzuetako ikerketaren ostean, atzo, asteartea, gizon bat atxilotu zuten autoritatearen aurkako atentatu delitu bat egotzita.
Epaileak ez dio kautelazko neurririk ezarri Zapaterori, ez baitu ihes egiteko eta frogak suntsitzeko arriskurik ikusi
Epailearen esanetan, “ez ditu ezeztatu inputazio autoan jasotako delitu zantzu arrazoizkoak”.
Pradalesek elikagaien eta energiaren BEZa jaistea eskatu dio Sanchezi, eta oposizioak erantzun falta kritikatu du
Eusko Legebiltzarrak bizimodu duina bermatzeko osoko bilkura monografikoa egin du gaur, EH Bilduk bultzatuta. Otxandianok ohartarazi du ongizaterako arrisku nagusia ez dela balizko "inbasio militar bat", etxebizitzen garestitzea eta soldata txikiak baizik, eta sektorea "desmerkantilizatzea" eskatu du.
Zapaterok deliturik egin izana ukatu du epailearen aurrean: "Egia nagusituko da, eta zalantzan daudenei konfiantza itzuliko diet"
Espainiako Gobernuko presidente ohia eraikinaren atari nagusitik sartu da, eta hiru orduz deklaratu du. Ondoren zabaldu duen oharrean, errugabea dela berretsi du: "Mingarriena da jakitea jende asko etsita senti daitekeela, nitaz esaten direnak sinesten baditu".
Albiste izango dira: Zapateroren deklarazioa Auzitegi Nazionalean, lehendakariari elkarrizketa eta Azkena Rock jaialdiaren aurkezpena
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Pradales: “Neurri nagusia etxebizitza gizarte funtsa da, eta 2027ko aurrekontura begira neurri berriak sartuko ditugu”
Imanol Pradales lehendakariak azpimarratu du etxebizitzaren arazoa ezin dela "egun batetik bestera" konpondu, eta uste du legealdiaren bigarren erdian ereindakoaren lehendabiziko fruituak jasoko direla.
Lehendakaria: "Sanchezek orain arte eman ez dituen azalpenak eman beharko ditu, gardentasunez"
Euskal Telebistan elkarrizketa egin du Imanol Pradales lehendariak, agintaldiaren erdira iritsi denean. Espainiako gobernuburuak "zentzua eman" behar dio legealdiaren azken txanpari, adibidez, transferentzien negoziazioan. Horri dagokionez, aurreratu du Transferentzien Batzorde Mistoa datorren astelehenean, ekainaren 22an, bilduko dela.