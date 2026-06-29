Azaroaren 14an Bilboko kaleak faxismoaren aurka betetzeko deia egin du EH Bilduk
Arnaldo Otegi EH Bilduren koordinatzaile nagusiak urte politikoaren balantzea egin du astelehen honetan, Donostian.
Zure interesekoa izan daiteke
Gobernuak neurri sorta berri bat onartuko du astelehenean Irango gerrari aurre egiteko
Gobernuaren nahia da herritarrak eta enpresa-sarea Ekialde Hurbileko gatazkak eragindako inpaktu ekonomikotik babestea. Halaber, 2027ko Aurrekontuen oinarri izango den koadro makroekonomikoa aurkeztuko du.
Ramon Rubial sariek UGT eta CCOO sindikatuen lana aitortu dute
Sariak banatzeko ekitaldia gaur egin dute, Donostian, Eneko Andueza buruzagi sozialistaren gidaritzapean, eta, besteak beste, Almudena Ariza kazetaria eta Larrialdietarako Unitate Militarra (UME) saritu dituzte.
Sanchez, ustelkeria kasuei buruz: "Ezagutu izan bagenitu, ez genituzkeen onartuko"
Alderdikide gehienak itxaropentsu agertu dira eta PSOErekin eta Sanchezekin konfiantza dutela esan dute Batzorde Federala hasi aurretik. Horrez gain, agintean jarraitzeko eta 2027ko hauteskunde orokorrak eta udal eta foru hauteskundeak prestatzeko gogotsu agertu dira.
Nafarroan euskara berezko hizkuntza izatearen aldeko apustua berretsi du Chivitek, zonifikazioa mantenduta
Foru Hobekuntzaren Legea eguneratzeko batzordean, Nafarroako presidenteak azpimarratu du “egokia” litzatekeela lege horren 9. artikulua aldatzea.
Justizia sailburuak botere publikoek eragindako torturaren biktimen egiaren, justiziaren eta duintasunaren alde lan egiteko deia egin du Legebiltzarrean
Maria Jesus San Jose Justizia sailburuak tortura botere gehiegikeria izan zela esan du, eta erabat gaitzetsi du. Horren hitzetan, Ebaluazio Batzordeak 183 biktima aitortu ditu ofizialki. Egiari Zor eta Berridatzi biktimen elkarteak ere izan dira Legebiltzarrean, eta biktimen aitortza eskaerak aurkezteko epeak zabaldu eta 1960tik gaurdainoko kasuak aitortzeko eskatu dute.
Ertzain bat txosnetatik kanporatu dute Hernanin; "zein zen bere bekatua?", galdetu du Zupiriak
Aste honetan gertatu da, Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak jakinarazi duenez.
Bengoetxeak, ETSri emandako laguntzari buruz: “Arrakasta kulturala lagundu behar da, eta ez zigortu”
Ibone Bengoetxea Eusko Jaurlaritzako Kultura sailburuak ETS talde arabarrari emandako dirulaguntzak babestu ditu, ehundik gora musikarik zalantzan jarri ostean. Horren hitzetan, "arrakasta kulturala ez da zigortu behar, lagundu baizik". Horrela erantzun dio sailburuak Jon Hernandez Sumarreko legebiltzarkideak Eusko Legebiltzarreko kontrol saioan egin dion galderari.
Rosa Martinezek eta Veronica Martinez Barberok Sumar alderdia zuzentzeko hautagaitza bateratua aurkeztuko dute
Bustinduyren konfiantzako Estatu idazkariak eta Sumarrek Kongresuan duen bozeramaileak alderdia gidatzeko asmoa dutela iragarri dute.
Loiuko aireportua Agirre Lehendakaria Aireportua izendatzea proposatu du EH Bilduk
Loiuko aireportuari Jose Antonio Agirre lehendakariaren izena jartzea proposatu du EH Bilduk. Imanol Pradales lehendakariak erantzun dio aztertu egingo dutela proposamena.