EH Bildu llama a llenar el 14 de noviembre las calles de Bilbao "de todas las banderas que hacen frente al fascismo"

En el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, la consejera de Justicia María Jesús San José ha condenado esa tortura, que ha calificado de abuso de poder. Ha indicado que la Comisión de Evaluación ha reconocido oficialmente a 183 víctimas. Las asociaciones de víctimas Egiari Zor y Berridatzi han estado presentes en el Parlamento Vasco y han pedido ampliar los plazos para que las víctimas soliciten el reconocimiento, y que se reconozcan a todas desde 1960 hasta hoy.