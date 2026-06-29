CIERRE DE CURSO POLÍTICO
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EH Bildu llama a llenar el 14 de noviembre las calles de Bilbao "de todas las banderas que hacen frente al fascismo"

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El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha cerrado el curso político con un acto este lunes en San Sebastián.
18:00 - 20:00
Arnaldo Otegi, este lunes, durante el acto que ha cerrado el curso político. Foto: EFE
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EITB

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El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha recordado que hubo una generación, hace 90 años, "que levantó un 'cinturón de hierro' para defender Bilbao, Bizkaia y Euskal Herria". Por ello, ha emplazado a levantar, "no un cinturón de hierro", sino "un muro de esperanza, de corazones, un muro democrático y popular para hacer frente a esa amenaza". 

Manifestaciones Arnaldo Otegi Bilbao EH Bildu Política

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