EH Bildu llama a llenar el 14 de noviembre las calles de Bilbao "de todas las banderas que hacen frente al fascismo"
El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha recordado que hubo una generación, hace 90 años, "que levantó un 'cinturón de hierro' para defender Bilbao, Bizkaia y Euskal Herria". Por ello, ha emplazado a levantar, "no un cinturón de hierro", sino "un muro de esperanza, de corazones, un muro democrático y popular para hacer frente a esa amenaza".
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La entrega de premios ha tenido lugar en San Sebastián este domingo, bajo la dirección del líder socialista Eneko Andueza. Entre los galardonados también se encuentra la periodista Almudena Ariza y la UME.
Subijana cree que no hay una ofensiva jurídica contra el euskera en las OPES
El reelegido presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en una entrevista concedida a Radio Euskadi, se ha referido al acuerdo político para reforzar las garantías jurídicas del euskera en las OPEs. Iñaki Subijana ha dicho que no hay una ofensiva jurídica contra el euskera en las OPES y que habrá que ver en qué se plasma el acuerdo y su aplicación.
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La gran mayoría de barones socialistas han expresado este sábado a su llegada al Comité Federal su esperanza y confianza en el partido y en su líder, Pedro Sánchez, para continuar gobernando y prepararse para los comicios generales, autonómicos y municipales de 2027.
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Bengoetxea sobre la ayuda a ETS: "Hay que acompañar y no penalizar el éxito cultural"
La consejera vasca de Cultura, Ibone Bengoetxea, ha insistido en el respaldo a la subvención al grupo alavés ETS cuestionada por más de un centenar de músicos, y ha dejado claro que "no hay que penalizar el éxito cultural sino acompañarlo". Bengoetxea ha respondido de este modo a una pregunta formulada por el parlamentario de Sumar, Jon Hernández, en el pleno de control en el Parlamento Vasco.
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