SEPIko presidentea eta Tubos Reunidoseko presidente ohia eta zuzendari nagusia inputatu dituzte Leire kasuan
Santiago Pedraz Auzitegi Nazionaleko epaileak 25 pertsona inputatu ditu, guztiak enpresetako zuzendariak eta SEPIko buruak, "kriminalitate zantzuak" aurkitu ostean.
Santiago Pedraz Auzitegi Nazionaleko epaileak 25 pertsona inputatu ditu PSOEren edota Gobernuaren kontrako prozedura judizialak egonkortzea helburu zuen sare bat ikertzen ari den auzian. Horien artean daude, besteak beste, Belen Gualda SEPIko egungo presidentea, Francisco Irazusta Tubos Reunidoseko presidente ohia eta Carlos Lopez de las Heras enpresa horretako zuzendari nagusia.
Ustelkeriaren aurkako Fiskaltzaren idatzi bat aztertu ostean, Pedrazek adierazi du “kriminalitate zantzuak” daudela.
Haren arabera, eta UCOren hainbat txostenetan jasota dagoen bezala, prozesu judizialetan eta laguntza publikoetan eragiteko maniobrak egiten zituen sarea da ikerketapean dagoena, hala nola komisio bat jasotzea Tubos Reunidosen 112,9 milioi euroko mailegua lortzearen truke.
Ustelkeriaren aurkako Fiskaltzaren arabera, ustez Leire Diezek, SEPIren presidente ohiak, Vicente Fernandezek, eta Antxon Alonso enpresaburuak osatzen zuten Hirurok taldeak "laguntza eskaintzen zuen komisioen truke".
Arabako enpresari lotutako kudeaketa horren truke, 114.950 euro jaso zituzten Mediaciones Martinez enpresaren bidez merkatuak miatzeko zerbitzuengatik. Ordainketa horien fakturak daude jasota, baina UCOren ustez "gezurrezkoak" dira, "benetako motibazioa" SEPIk Tubos Reunidosi emandako laguntza onartzeko egindako gestioengatik izango litzatekeelako.
Baina Pedrazen erabakiak ikerketaren fokua beste enpresa batzuetara zabaltzen du, eta ez da Tubos Reunidosenera mugatzen.
25 inputatu
- Belen Gualda, SEPIko presidentea.
- Francisco Irazusta, Tubos Reunidoseko presidente ohia.
- Carlos Lopez de las Heras, Tubos Reunidoseko zuzendari nagusia.
- Jesus Pérez Rodriguez Urrutia, Tubos Reunidoseko kontseilari ohia.
- Jose Vicente Berlanga Arona, Enusako presidente ohia.
- Rosario Arevalo Sandez, Enusako zuzendari korporatiboa.
- Francisco Javier Lopez Buciega, Accionako zuzendari ohia.
- Juan Antonio Carrillo Donaire katedraduna, Andaluziako aholku-kontseiluko kide ohia.
- Maria Teresa Castillo Pasalodos, Isdefeko garapen korporatiboko eta estrategiako zuzendaria.
- Jose Ramón Sempere Vera, Mercasako presidente ohia.
- Julian Mateos Aparicio Priet, SEPIko Enpresa Estrategikoen Kaudimenari Laguntzeko Funtsaren zuzendaria.
- Miguel Angel Figueroa Teva, Andaluziako Juntako kontu-hartzaile nagusi ohia.
- Miguel Angel Santiago Mesa, SEPIko zuzendari korporatiboa.
- Rosario Martin Manzanedo, SEPIko zuzendarietako bat.
- Felix Azcona Lacarra, SEPIko zuzendarietako bat.
- Fernando Albert Aragon, Andaluziako Juntako letradua.
- Fernando Samper Rivas, Forestaliaren sortzailea.
- Antonio Jose Saánchez Campos, Forestaliako jabearen semea.
- Maria de la Concepcion Ortiz Fuerte.
- Marcos Lopez Domingo.
- Roberto Pérez Agueda.
- Eduardo Pérez Agueda.
- Carmelo Aznarez Pellicer.
- Juan Ignacio Fernandez-Micheltorena.
- Mikel Arraras Abejon.
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