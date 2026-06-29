Imputados la presidenta de la SEPI y el expresidente y el director de Tubos Reunidos por el caso Leire
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado en la causa que investiga una trama que buscaba desestabilizar procedimientos judiciales del PSOE o del Gobierno a 25 personas, entre las que figuran la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda; el expresidente de Tubos Reunidos Francisco Irazusta y el CEO de esta firma, Carlos López de las Heras, entre otros.
En una providencia fechada este lunes, Pedraz indica que, tras analizar un escrito de la Fiscalía Anticorrupción, procede a investigar "indicios de criminalidad".
Se trata de la trama que habría realizado maniobras para influir en procesos judiciales y ayudas públicas, tal y como consta en diversos informes de la UCO, que entre otros asuntos incluye el pago de una comisión por el préstamo de 112,9 millones de euros recibido por Tubos Reunidos.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el grupo denominado Hirurok (Nosotros tres, en euskera, y presuntamente integrado por Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso) habría llevado a cabo "acciones tendentes al otorgamiento" de la ayuda.
A cambio de esta gestión percibieron un total de 114 950 euros por servicios de prospección de mercados a través de la empresa Mediaciones Martínez, pagos de los cuales constan facturas pero que la UCO considera "mendaces" ya que "su verdadera motivación" vendría por las gestiones efectuadas para que la SEPI aprobase la ayuda a Tubos Reunidos.
Pero la decisión de Pedraz amplía el foco de la investigación a otras empresas, y no se limita a la de Tubos Reunidos.
Lista de los 25 imputados
- Belén Gualda, presidenta de la SEPI.
- Francisco Irazusta, expresidente de Tubos Reunidos.
- Carlos López de las Heras, director general y máximo ejecutivo de Tubos Reunidos.
- Jesús Pérez Rodríguez Urrutia, exconsejero de Tubos Reunidos.
- José Vicente Berlanga Arona, expresidente de Enusa.
- Rosario Arévalo Sandez, directora corporativa de Enusa.
- Francisco Javier López Buciega, exdirectivo de Acciona.
- catedrático Juan Antonio Carrillo Donaire, exmiembro del consejo consultivo andaluz.
- María Teresa Castillo Pasalodos, directora de desarrollo corporativo y estrategia en Isdefe.
- José Ramón Sempere Vera, expresidente de Mercasa.
- Julián Mateos Aparicio Priet, director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI.
- Miguel Ángel Figueroa Teva, exinterventor general de la Junta de Andalucía.
- Miguel Ángel Santiago Mesa, director corporativo de SEPI.
- Rosario Martín Manzanedo, directivo de SEPI.
- Félix Azcona Lacarra, directivo de SEPI.
- Fernando Albert Aragón, letrado de la Junta de Andalucía.
- Fernando Samper Rivas, fundador de Forestalia.
- Antonio José Sánchez Campos, hijo del dueño de Forestalia.
- María de la Concepción Ortiz Fuerte.
- Marcos López Domingo.
- Roberto Pérez Águeda.
- Eduardo Pérez Águeda.
- Carmelo Aznárez Pellicer.
- Juan Ignacio Fernández-Micheltorena.
- Mikel Arrarás Abejón.
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