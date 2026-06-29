Investigación
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Imputados la presidenta de la SEPI y el expresidente y el director de Tubos Reunidos por el caso Leire

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado a un total de 25 personas, todas ellas directivos de empresas y dirigentes de la SEPI, al hallar “indicios de criminalidad”.
UCO Tubos Reunidos miaketa registro bilbo
LA UCO acudió a la sede de Tubos Reunidos en Bilbao. Foto: EuropaPress
Euskaraz irakurri: Leire kasua: SEPIko presidentea, presidente ohia eta Tubos Reunidoseko zuzendaria inputatu dituzte
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado en la causa que investiga una trama que buscaba desestabilizar procedimientos judiciales del PSOE o del Gobierno a 25 personas, entre las que figuran la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda; el expresidente de Tubos Reunidos Francisco Irazusta y el CEO de esta firma, Carlos López de las Heras, entre otros.

En una providencia fechada este lunes, Pedraz indica que, tras analizar un escrito de la Fiscalía Anticorrupción, procede a investigar "indicios de criminalidad".

Se trata de la trama que habría realizado maniobras para influir en procesos judiciales y ayudas públicas, tal y como consta en diversos informes de la UCO, que entre otros asuntos incluye el pago de una comisión por el préstamo de 112,9 millones de euros recibido por Tubos Reunidos.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el grupo denominado Hirurok (Nosotros tres, en euskera, y presuntamente integrado por Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso) habría llevado a cabo "acciones tendentes al otorgamiento" de la ayuda.

A cambio de esta gestión percibieron un total de 114 950 euros por servicios de prospección de mercados a través de la empresa Mediaciones Martínez, pagos de los cuales constan facturas pero que la UCO considera "mendaces" ya que "su verdadera motivación" vendría por las gestiones efectuadas para que la SEPI aprobase la ayuda a Tubos Reunidos.

Pero la decisión de Pedraz amplía el foco de la investigación a otras empresas, y no se limita a la de Tubos Reunidos.

Lista de los 25 imputados

  1. Belén Gualda, presidenta de la SEPI.
  2. Francisco Irazusta, expresidente de Tubos Reunidos.
  3. Carlos López de las Heras, director general y máximo ejecutivo de Tubos Reunidos.
  4. Jesús Pérez Rodríguez Urrutia, exconsejero de Tubos Reunidos.
  5. José Vicente Berlanga Arona, expresidente de Enusa.
  6. Rosario Arévalo Sandez, directora corporativa de Enusa.
  7. Francisco Javier López Buciega, exdirectivo de Acciona.
  8. catedrático Juan Antonio Carrillo Donaire, exmiembro del consejo consultivo andaluz.
  9. María Teresa Castillo Pasalodos, directora de desarrollo corporativo y estrategia en Isdefe.
  10. José Ramón Sempere Vera, expresidente de Mercasa.
  11. Julián Mateos Aparicio Priet, director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI.
  12. Miguel Ángel Figueroa Teva, exinterventor general de la Junta de Andalucía.
  13. Miguel Ángel Santiago Mesa, director corporativo de SEPI.
  14. Rosario Martín Manzanedo, directivo de SEPI.
  15. Félix Azcona Lacarra, directivo de SEPI.
  16. Fernando Albert Aragón, letrado de la Junta de Andalucía.
  17. Fernando Samper Rivas, fundador de Forestalia.
  18. Antonio José Sánchez Campos, hijo del dueño de Forestalia.
  19. María de la Concepción Ortiz Fuerte.
  20. Marcos López Domingo.
  21. Roberto Pérez Águeda.
  22. Eduardo Pérez Águeda.
  23. Carmelo Aznárez Pellicer.
  24. Juan Ignacio Fernández-Micheltorena.
  25. Mikel Arrarás Abejón.
Corrupción Política Audiencia Nacional Psoe Empresarios Política

Te puede interesar

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha cerrado el curso político con un acto este lunes en San Sebastián.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

EH Bildu llama a llenar el 14 de noviembre las calles de Bilbao "de todas las banderas que hacen frente al fascismo"

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha recordado que hubo una generación, hace 90 años, "que levantó un 'cinturón de hierro' para defender Bilbao, Bizkaia y Euskal Herria". Por ello, ha emplazado a levantar, "no un cinturón de hierro", sino "un muro de esperanza, de corazones, un muro democrático y popular para hacer frente a esa amenaza".

La reforma de la ley ha sido aprobada en el Parlamento Vasco REMITIDA / HANDOUT por LEGEBILTZARRA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 25/6/2026
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La Consejera de Justicia pide avanzar en la reparación, la verdad y la dignidad de las víctimas de tortura por parte de los poderes públicos

En el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, la consejera de Justicia María Jesús San José ha condenado esa tortura, que ha calificado de abuso de poder. Ha indicado que la Comisión de Evaluación ha reconocido oficialmente a 183 víctimas. Las asociaciones de víctimas Egiari Zor y Berridatzi han estado presentes en el Parlamento Vasco y han pedido ampliar los plazos para que las víctimas soliciten el reconocimiento, y que se reconozcan a todas desde 1960 hasta hoy.

Cargar más
Publicidad
X