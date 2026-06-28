RAMON RUBIAL SARIAK

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Ramon Rubial Sariek UGT eta CCOO sindikatuen lana aitortu dute

Sari-banaketa igande honetan burutu da Donostian, Eneko Andueza buruzagi sozialistaren zuzendaritzapean. Almudena Ariza kazetariak eta Larrialdi Unitate Militarrak (UME) ere saria jaso dute.

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, entrega el premio Ramón Rubial a los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y de CCOO, Unai Sordo, en la sede de la Cámara de Gipuzkoa, a 28 de junio de 2026, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). Se trata de la 19ª edición de los premios de la Fundación Ramón Rubial que premian la defensa de la democracia y la libertad. Unanue / Europa Press 28/6/2026
Anduezak Alvarez eta Sordo txalotu ditu sari-banaketan. Argazkia: Europa Press.
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

UGTko eta CCOOko idazkari nagusiek, Pepe Alvarezek eta Unai Sordok, Ramon Rubial Fundazioak emandako Demokraziaren eta Askatasunaren Defentsaren Saria jaso dute igande honetan. Eneko Andueza PSE-EEko buruak, saria emateaz arduratu denak, azpimarratu du bi sindikatuek "langileen eskubideen defentsan eta Espainiako balio demokratikoen defentsan etengabe egindako lana".

Diskurtso populisten eta eskuinaren eta ultraeskuinaren aliantzaren aurrean, "gehiengo soziala aurre egiteko eta irabazteko prest" dagoela adierazi du Anduezak, eta "progresismoaren, ezkerreko politiken, pertsonen bizitza hobetzeko ahaleginen eta justizia sozialaren alde borrokatzeko unea" dela gogorarazi du.

"Valores con voz propia. Berezko argia duten balioak" lelopean, sarien XIX. edizioak Almudena Ariza kazetariaren lana ere saritu nahi izan du, komunikazioaren atalean. Era berean, UMEk Elkartasunaren eta Lankidetzaren Saria jaso du, eta Iratxe García Europako Parlamentuko Talde Sozialistaren arduradunak Balio Sozialisten Defentsaren Sariarena.

Iragarkia
18:00 - 20:00
Eneko Andueza UGT CCOO Donostia Politika

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