PREMIOS RAMÓN RUBIAL
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Los Premios Ramón Rubial reconocen la labor de UGT y CCOO

La entrega de premios ha tenido lugar en San Sebastián este domingo, bajo la dirección del líder socialista Eneko Andueza. Entre los galardonados también se encuentra la periodista Almudena Ariza y la UME.
El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, entrega el premio Ramón Rubial a los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y de CCOO, Unai Sordo, en la sede de la Cámara de Gipuzkoa, a 28 de junio de 2026, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). Se trata de la 19ª edición de los premios de la Fundación Ramón Rubial que premian la defensa de la democracia y la libertad. Unanue / Europa Press 28/6/2026
Andueza aplaude a Álvarez y Sordo en la entrega de premios. Foto: Europa Press.
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Agencias | EITB

Última actualización

Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han recibido este domingo el Premio a la Defensa de la Democracia y la Libertad otorgado por la Fundación Ramón Rubial. El líder del PSE-EE, Eneko Andueza, encargado de entregar el galardón, ha destacado la “permanente labor en la defensa de los derechos de los trabajadores” que desempeñan ambos sindicatos, “así como de los valores democráticos en España".

En su intervención Andueza también ha señalado que “hay una mayoría social dispuesta a resistir y a ganar” ante los discursos populistas y la alianza de la derecha y la ultraderecha, y ha recordado que es “el momento de reivindicar el papel del progresismo, de las políticas de izquierdas, de los esfuerzos por mejorar la vida de las personas y luchar por la justicia social”.

Bajo el lema “Valores con voz propia. Berezko argia duten balioak”, la XIX edición de los galardones también ha querido reconocer la labor de la periodista Almudena Ariza, distinguida en la categoría de Comunicación. Asimismo, la UME ha sido galardonada con el Premio a la Solidaridad y la Cooperación, mientras que la responsable del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, Iratxe García, ha recibido el premio en la categoría de Defensa de los Valores Socialistas.

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Eneko Andueza UGT CCOO Donostia-San Sebastián Política

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