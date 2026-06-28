Subijana cree que no hay una ofensiva jurídica contra el euskera en las OPES
El reelegido presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en una entrevista concedida a Radio Euskadi, se ha referido al acuerdo político para reforzar las garantías jurídicas del euskera en las OPEs. Iñaki Subijana ha dicho que no hay una ofensiva jurídica contra el euskera en las OPES y que habrá que ver en qué se plasma el acuerdo y su aplicación.
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