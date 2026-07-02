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Osakidetzan artatutako Gazako haurra egonkor dago, lehen balorazioak egin ondoren

Pazienteak sortzetiko begi-patologia du, eta ikusmen-gaitasunari eragiten dio. Lehen probak egin ondoren, adituak pronostikoa hobetzeko esku hartzeko aukeraren alde egitekotan daude. Euskal osasun-sistemak 28 gazatar artatu ditu dagoeneko.

Osakidetza acoge y prestará asistencia en el hospital de Txagorritxu a un menor de 2 años evacuado desde Gaza
Arabako Unibertsitate Ospitalea (AUO), Txagorritxu. Artxiboko argazkia: Europa Press
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EITB

Azken eguneratzea

Gazako Zerrendatik Gasteizera asteazken honetan iritsi den 2 urteko haurrari lehen balorazio medikoa egin diote Arabako Unibertsitate Ospitalean (Txagorritxu), eta talde medikoaren arduradunek adierazi dutenez, pazientea egoera kliniko egonkorrean dago, lehen balorazioen ondoren.

Adingabea Oftalmologiak baloratu du, eta bihar Pediatriak eta Anestesiologiak ere ebaluatuko dute. Zerbitzu horiek guztiek definituko dute asistentzia-planik egokiena, Eusko Jaurlaritzak ohar baten bidez jakitera eman duenez. 

Ricardo Cocco, Osakidetzako oftalmologoak Arabako ESIan azaldu duenez, pazienteak sortzetiko begi-patologia du, eta, horrek ikusmen-gaitasunari eragiten dio. Egindako lehen proben ondoren, positiboki baloratu dute pronostikoa hobetzeko esku hartzeko aukera.

Bestalde, Conchi Salado pediatrak adierazi duenez, balorazio orokorra egingo dute, kirurgia hori ahalik eta berme handienarekin egin dadin, haren osasun egoera eta nutrizio egoera aztertutakoan. Horrez gain, adin txikikoaren txertaketa-egutegia baloratuko dute, eta sortzetiko katarata horren arrazoiak topatzen saiatuko dira.

Era berean, Ana Soto anestesiologoak adierazi duenez, pazienteak interbentzio kirurgikorako baldintza egokiak betetzen dituela bermatzeko balorazio preanestesikoa egingo dute. Hasiera batean, orain arteko datuak ikusita, dena bide onean doa.

Balorazio horiek egin ondoren, begi barruko lente bat ezartzeko aukera aztertuko da, eta balizko ebakuntzaren egutegia zehaztuko da.

Paziente horrekin, euskal osasun-sistemak 28 gazatar artatu ditu dagoeneko, eta Arabako ESIa eta Gasteiz lehen aldiz sartu dira osasun-elkartasuneko sare horretan. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Osakidetzak agerian utzi dute nazioarteko osasun-lankidetzarekiko eta erantzun humanitarioarekiko konpromisoa dutela.

Gasteiz Osakidetza Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

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