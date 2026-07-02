Indarkeria matxista
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Donostiako gozoki-denda bateko jabea espetxera bidali dute, bere dendan neskato bati sexu-erasoa egiteagatik

Segurtasun Sailak ostegun honetan jakitera eman duenez, atxilotuak bi aldiz egin zion eraso adingabeari, ekainaren 25ean eta 26an; gainera, aurrekariak ditu antzeko delituengatik. Ostegun honetan epailearen esku utzi dute, eta hark espetxeratzea agindu du.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

22 urteko gizon bat atxilotu dute Donostian bere gozoki-dendan adingabe bati sexu-erasoa egitea egotzita.

Segurtasun Sailak ostegun honetan jakinarazi duenez, atxilotuak bi aldiz egin zion eraso adingabeari, eta aurrekariak ditu antzeko delituengatik.

Joan den ekainaren 30ean izan zuen Ertzaintzak hilaren 25ean eta 26an izan zuen  sexu-erasoaren ustezko delituaren berri.

Informazio horrekin, Donostiako ertzain-etxeko ikerketa-ataleko agenteek eginbideak hasi zituzten, eta ondorioztatu zuten, ustezko erasotzaileak litxarreria-denda bat izan zezakeela Gipuzkoako hiriburuko auzo batean.

Adingabekoak emandako datuak bat zetozen haren deskribapenarekin, Herrizaingo Sailak azaldu duenez.

Ekainaren 30eko 20:30ean, agenteek erasoaren ustezko egilea atxilotu zuten, salatutako gertakariak ustez gertatu ziren dendako jabea, 22 urteko gizonezkoa.

Joan den asteazkenean, epailearen baimena jaso ondoren, Ertzaintzako Polizia Zientifikoak lokala ikuskatu eta miatu zuen, eta hainbat froga lortu zituen.

Atxilotua ertzain-etxera eraman zuten beharrezko izapideak egiteko, eta, ondoren, ostegun honetan epailearen esku utzi dute. Hark, azkenean, gizona espetxeratzeko agindua eman du.

Atxilotuak polizia-aurrekariak ditu antzeko gertakariengatik eta Ertzaintzak ikertzen jarraitzen du, balizko biktimak identifikatzeko. Halaber, laguntza eskatu du Segurtasun Sailak ikertuarekin zerikusia izan dezaketen gertkariak salatzeko.

Indarkeria matxista Umeak Matxismoa Donostia Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X