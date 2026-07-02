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Los campings de la CAV estarán al 100% en verano

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(Foto de ARCHIVO) Camping caravaning Oyambre REMITIDA / HANDOUT por FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CÁMPINGS Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 28/11/2025
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Euskaraz irakurri: EAEko kanpinak % 100ean egongo dira udan
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EITB

Última actualización

Cada vez son más las personas que optan por los campings para pasar sus vacaciones, entre otros motivos, por la gran cantidad de servicios que ofrecen, lo que se refleja en el grado de ocupación: los campings vascos están llenos para agosto y también para julio.

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