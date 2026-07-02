Los campings de la CAV estarán al 100% en verano
Cada vez son más las personas que optan por los campings para pasar sus vacaciones, entre otros motivos, por la gran cantidad de servicios que ofrecen, lo que se refleja en el grado de ocupación: los campings vascos están llenos para agosto y también para julio.
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El dispositivo sanitario de los sanfermines ya está en marcha, “y perfectamente engrasado”
Como novedad, el dispositivo del día 6 de julio con motivo del Chupinazo se repetirá el día 10, en el Chupinazo Txiki.
Ingresa en prisión por agresión sexual a una menor en la tienda de golosinas que regenta en San Sebastián
Según ha informado el Departamento de Interior este jueves, el detenido agredió sexualmente en dos ocasiones (los días 25 y 26 de junio) a la menor y tiene antecedentes por delitos similares. Este jueves ha sido puesto a disposición del juez que ha decretado su ingreso en prisión.
Bad Gyal, Juanes, Yandel y Anuel AA pondrán música a la 'Velada del Año VI' de Ibai Llanos
Alrededor de 80 000 personas asistirán a esta cita, que se celebrará el 25 de julio en el estadio de La Cartuja y en la que se disputarán diez combates de boxeo aficionado.
El niño de Gaza atendido en Osakidetza se encuentra en situación clínica estable tras las primeras revisiones
El paciente presenta una patología ocular congénita que afecta a su capacidad visual, y tras las primeras pruebas realizadas se valora positivamente la posibilidad de intervenir para mejorar su pronóstico. El sistema sanitario vasco ha atendido ya a 28 personas gazatíes.
Euskadi vive el junio más cálido desde al menos 1970 tras una ola de calor histórica
Esta anomalía térmica estuvo marcada por una excepcional ola de calor entre los días 21 y 27 que dejó máximas superiores a los 44 °C en la vertiente cantábrica y noches eminentemente tropicales. Ante la severidad de la situación y el extremo riesgo de incendios, las autoridades vascas se vieron obligadas a activar un total de 39 alertas meteorológicas, entre ellas, 3 alarmas rojas.
Angeriñe Elorriaga, correctora de euskera en la PAU: "Es posible sacar un 0"
La profesora de EHU, Angeriñe Elorriaga, que ha sido correctora del examen de euskera en la PAU de este año, ha destacado que hay ceros en euskera en todos los tribunales, incluso en otras asignaturas, pero que solo se ha puesto el foco en euskera. En una entrevista en Radio Euskadi, ha señalado que no se plantea repetir como correctora el año que viene.
Más de 64 000 personas migrantes solicitan la regularización extraordinaria en Hego Euskal Herria
Un total de 49 451 personas han registrado su solicitud en la CAV y 14 886 lo han hecho en la Comunidad Foral. En el conjunto del Estado español, las peticiones rozan los 1,2 millones, con Colombia, Marruecos y Venezuela como principales países de origen.
Herido por quemaduras un hombre de 90 años en un incendio en una residencia de mayores de Zestoa
El fuego, que se ha iniciado en una de las habitaciones de la residencia, ya ha sido sofocado. El herido ha sido evacuado al Hospital Donostia, mientras que el resto de usuarios del centro han sido trasladados a la terraza como medida de prevención.
Pedrosa: "La nota de Euskera de la PAU ha bajado 0,5 puntos. ¿Es significativo? Ha habido un bajón en la PAU en todo el Estado"
La consejera de Educación del Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa, ha participado en el programa Faktoria de Euskadi Irratia, donde, entre otros asuntos, ha hablado sobre los resultados de la PAU. En relación con el examen de Euskera, ha afirmado lo siguiente: "En lo que respecta al examen de Euskera de la PAU, la nota ha bajado 0,5 puntos. ¿Es significativo? No lo sé (...). Lo que hemos visto es que ha habido un bajón en la PAU en todo el Estado". En la convocatoria ordinaria de la PAU, y según los datos provisionales, la nota media en la asignatura de Lengua Vasca y Literatura ha sido de 6,34, ligeramente por encima de la media general provisional, que se ha situado en 6,33. Los resultados han sido inferiores en otras materias, como Historia (6,10), Química (5,94), Matemáticas II (5,08), Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales (5,05) y, especialmente, Física, cuya nota media ha sido de 3,98. En cambio, las calificaciones se han sido superiores en Inglés, con una media de 7,16; Filosofía (6,82) o Lengua Castellana y Literatura (6,43), nota similar a la obtenida en el examen de Euskera.