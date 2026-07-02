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El dispositivo sanitario de los sanfermines ya está en marcha, “y perfectamente engrasado”

Como novedad, el dispositivo del día 6 de julio con motivo del Chupinazo se repetirá el día 10, en el Chupinazo Txiki.
El consejero Domínguez presenta el dispositivo sanitario para los Sanfermines 2026. REMITIDA / HANDOUT por JESÚS GARZARON/GOBIERNO NAVARRA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 02/7/2026
El consejero Domínguez presentando el dispositivo sanitario para los sanfermines 2026. Foto: Gobierno de Navarra
Euskaraz irakurri: Sanferminetarako osasun-dispositiboa, prest
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Agencias | EITB

Última actualización

Los colectivos de emergencias, tanto profesionales como de voluntarios, que conforman el dispositivo sanitario para los sanfermines de este año ultiman su puesta en marcha, con la convicción de que es un mecanismo “perfectamente engrasado y perfecto, preparado para prestar una atención en cualquier momento”.

Así lo ha dicho el consejero de Salud del Gobierno foral, Fernando Domínguez, en declaraciones a los medios con motivo de la reunión de los responsables de este dispositivo, que este año suma la novedad del Chupinazo Txiki, que el 10 de julio se lanzará con una coordinación preventiva similar a la que se prepara para el día 6.

Pese a la magnitud del evento al que hará frente el dispositivo, Domínguez ha recordado que el sistema sanitario “seguirá atendiendo con normalidad todas las atenciones surgidas al margen de las fiestas”. Para ello, han reforzado equipos y reorganizado algunos circuitos, en especial durante el encierro.

¿Dónde acudir ante una urgencia?

El Departamento de Salud ha recomendado a la población que, en caso de necesitar atención sanitaria durante las fiestas, acudan a su centro de salud en horario ordinario en días laborales, y fuera del mismo, utilizar las urgencias extrahospitalarias de los centros Doctor San Martín y Buztintxuri, dejando las urgencias hospitalarias para los casos más graves.

La atención telefónica con la enfermería de consejo (948 290 290) se mantendrá activa durante todos los días de las fiestas, tanto laborables como festivos.

Dispositivo especial para encierros

El dispositivo especial de atención a las personas heridas durante el encierro estará formado por nueve puestos de atención sanitaria a pie de vallado, con personal médico, de enfermería y socorristas, así como por otros ocho puntos de apoyo con socorristas, además de la propia enfermería de la Plaza de Toros.

Durante el recorrido de 848 metros, habrá un punto de atención sanitaria aproximadamente cada 50 metros. Todo el dispositivo de atención estará coordinado desde el Centro 112-SOS Navarra.

La novedad del Chupinazo Txiki

El día 6 de julio, con motivo del Chupinazo, habrá varios puestos de atención sanitaria: en Santo Domingo (Departamento de Educación), en la iglesia de San Saturnino y en Paseo Sarasate-Diputación. El mismo dispositivo se repetirá el día 10, cuando se celebre el Chupinazo Txiki.

También se contará con un dispositivo denominado de Incidentes de Múltiples Víctimas (IMV) para dar respuesta extrahospitalaria en caso de un suceso que generase un número de pacientes simultáneos por encima de lo habitual, que se ubicará en el aparcamiento del Departamento de Educación.

Asimismo, Cruz Roja colocará un camión en la Avenida Carlos III con Roncesvalles para intervenir ante Incidentes de Múltiples Víctimas. DYA Navarra instalará un hospital de campaña junto con vehículo de intervención en la Plaza de San Francisco.

Unidades de atención

Este año, tal y como ya se hizo el año pasado, se van a habilitar dos unidades de primera atención (UPA) a cargo de Cruz Roja para la atención de las patologías leves propias de la fiesta: una, como todos los años, en el colegio Vázquez de Mella, y una segunda, en la Plaza de Recoletas. También DYA habilitará una unidad de primera atención en el Paseo Sarasate (junto al Palacio de Navarra).

San Fermín Pamplona Fiestas Sociedad

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