Osakidetza trabaja en un acuerdo con Osatek para realizar resonancias magnéticas fines de semana, noches y festivos
El Servicio Vasco de Salud incorporará a su red 4 nuevos equipos de resonancia magnética, con una inversión de 5,5 millones de euros.
Osakidetza está negociando un acuerdo con Osatek, la entidad pública encargada de gestionar el 75 % de las resonancias magnéticas en Euskadi, para poder utilizar directamente sus equipos para realizar pruebas. Esta colaboración se activaría en aquellos momentos en los que, debido a limitaciones operativas o de personal de Osatek —como noches, fines de semana y festivos— el servicio no está operativo.
Así lo ha anunciado este lunes la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, ante la Comisión de Salud del Parlamento Vasco. Según ha explicado, esta colaboración se enmarca en el plan de choque puesto en marcha para mejorar la atención y la accesibilidad, y su objetivo es reducir los tiempos de espera para estas pruebas.
El Departamento de Salud ha destacado que las listas de Osatek para realizar una prueba de este tipo se han reducido un 29 % en los seis últimos meses, entre otras razones, gracias a la ampliación y modernización de equipos y a la adopción de medidas operativas. “Aun así, todavía hay margen de mejora”, ha asegurado Bilbao.
Nuevos equipos
Por otro lado, Osakidetza ha modernizado sus dispositivos adquiriendo equipos que permiten una mayor comodidad para los pacientes y una mayor precisión en las exploraciones. Además, ha anunciado que entre este 2026 y comienzos de 2027 se incorporarán cuatro nuevos equipamientos de resonancia magnética, dos de los cuales ya han entrado en funcionamiento este mes de junio en el Hospital Universitario de Donostia.
Estas operaciones suponen una inversión de 5,5 millones de euros, tal y como se recoge en el Programa de Infraestructuras y Equipos Sanitarios 2025-2032 del Departamento de Salud del Gobierno Vasco.
En este contexto, Osakidetza confía en seguir reduciendo los tiempos de espera, consolidando una tendencia positiva que, según los últimos datos de Osatek (junio de 2026), sitúa la lista en 28 687 pacientes, un 29 % menos que hace seis meses.
Tiempos de espera 2026
Gipuzkoa
- Junio: 9937 pacientes (1 926 por máquina)
- Enero: 14 361 pacientes (2 394 por máquina)
Bizkaia
- Junio: 13 748 pacientes (1 719 por máquina)
- Enero: 19 108 pacientes (2 389 por máquina)
Álava
- Junio: 5 002 pacientes (1 000 por máquina)
- Enero: 6 692 pacientes (1 338 por máquina)
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