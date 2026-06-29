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Lekeitio celebra su día grande con el tradicional baile de la Kaxarranka

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Lekeitiok Kaxarranka dantzarekin ospatuko du bere egun handia

Última actualización

Se trata de una tradición que se remonta al siglo XV. Vestida de frac, la dantzari que este año ha bailado sobre el arcón que portaban a hombros ocho arrantzales ha sido Naia Rojo. Es la tercera mujer en hacerlo.

Lekeitio Sociedad

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