50 metros de pánico entre la Catedral y Navarrería: esto es lo que se sabe del trágico accidente en Pamplona

Una animada jornada de domingo en la zona de Navarrería, en el corazón del Casco Antiguo de Pamplona, terminó en tragedia cuando un camión de recogida de vidrio se precipitó cuesta abajo sin conductor. Una joven residente en Pamplona ha fallecido como consecuencia del atropello, mientras que otras cuatro mujeres resultaron heridas, dos de ellas de gravedad.

Una plaza atestada

Para entender lo ocurrido hay que atender primero al contexto que rodeaba a la jornada y al lugar en el que se produjo el accidente. La zona de Navarrería es una de las zonas de ocio que mayor cantidad de personas concentra en Iruñea, debido a la gran concentración de establecimientos hosteleros y a que se trata de un entorno peatonal y agradable.

Este domingo no era una excepción. Coincidían en la zona la celebración del Día del Orgullo LGTBIQ+ con otras convocatorias y actos que tenían lugar en el Casco Antiguo de Pamplona. Cientos de personas llenaban la plaza de Navarrería y la calle del mismo nombre, que asciende a la plaza de la Catedral.