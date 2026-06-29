Trágico accidente
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50 metros de pánico entre la Catedral y Navarrería: esto es lo que se sabe del trágico accidente en Pamplona

Un camión de recogida de vidrio se precipitó cuesta abajo cuando su conductos y otros dos operarios se bajaron.

Imagen 3D del lugar en el que ocurrió el accidente, entre la plaza de la Catedral y la calle Navarrería.

Euskaraz irakurri: Nola gertatu zen Nabarreriako ezbeharra? Hona Iruñeko istripuaz dakiguna
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Ander Goyoaga | EITB

Última actualización

Una animada jornada de domingo en la zona de Navarrería, en el corazón del Casco Antiguo de Pamplona, terminó en tragedia cuando un camión de recogida de vidrio se precipitó cuesta abajo sin conductor. Una joven residente en Pamplona ha fallecido como consecuencia del atropello, mientras que otras cuatro mujeres resultaron heridas, dos de ellas de gravedad.

Una plaza atestada

Para entender lo ocurrido hay que atender primero al contexto que rodeaba a la jornada y al lugar en el que se produjo el accidente. La zona de Navarrería es una de las zonas de ocio que mayor cantidad de personas concentra en Iruñea, debido a la gran concentración de establecimientos hosteleros y a que se trata de un entorno peatonal y agradable.

Este domingo no era una excepción. Coincidían en la zona la celebración del Día del Orgullo LGTBIQ+ con otras convocatorias y actos que tenían lugar en el Casco Antiguo de Pamplona. Cientos de personas llenaban la plaza de Navarrería y la calle del mismo nombre, que asciende a la plaza de la Catedral.

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18:00 - 20:00

Una plaza atestada

Para entender lo ocurrido hay que atender primero al contexto que rodeaba a la jornada y al lugar en el que se produjo el accidente. La zona de Navarrería es una de las zonas de ocio que mayor cantidad de personas concentra en Iruñea, debido a la gran concentración de establecimientos hosteleros y a que se trata de un entorno peatonal y agradable.

Este domingo no era una excepción. Coincidían en la zona la celebración del Día del Orgullo LGTBIQ+ con otras convocatorias y actos que tenían lugar en el Casco Antiguo de Pamplona. Cientos de personas llenaban la plaza de Navarrería y la calle del mismo nombre, que asciende a la plaza de la Catedral.

Un camión de la basura atropella a varias personas al perder el control en la plaza Navarrería de Pamplona. EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS 28/6/2026

La hora fatídica

Sobre las 15.30 horas un camión de recogida de vidrio, cuya gestión corresponde a Traperos de Emaús, se detuvo junto al bar Amatxo, en la plaza de la Catedral, donde termina la calle Navarrería. El operario que conducía el vehículo, que lleva años desempeñándose en este trabajo, estaba acompañado de dos operarios.

Los tres abandonaron el vehículo en esta plaza, y en pocos segundos, comenzó a precipitarse cuesta abajo. La Policía Municipal de Pamplona investiga si el conductor no activó el freno de mano o si el sistema de frenado falló cuando todos los ocupantes abandonaron el vehículo.

 

PAMPLONA, 28/06/2026.- Varias personas han sido atropelladas este domingo en la calle Navarrería del Casco Antiguo de Pamplona por un camión de la basura con una avería en el sistema de frenado. EFE/ Jesús Diges

El conductor se introdujo en marcha

A lo largo de los primeros metros no tomó excesiva velocidad. Sin embargo, a partir del número 33 de la calle Navarrería, donde la pendiente es más pronunciada, el vehículo adquirió velocidad. El conductor se introdujo en la cabina en marcha, aunque no pudo frenarlo a tiempo para evitar que arrollase a las víctimas.

El camión se desplazó sin control a lo largo de unos 50 metros, sembrando el pánico en la zona de Navarrería. El vehículo, arrancó algunas verjas y tuberías, y a pocos metros del bar Los Burgos de Iruña arrolló a un grupo de mujeres.

El vehículo quedó definitivamente frenado poco antes de este establecimiento hostelero, a la altura del número 16 de la calle. Varias de las víctimas quedaron atrapadas bajo el vehículo, y fueron rescatadas por los servicios de emergencia.

Como consecuencia del accidente falleció una mujer, mientras que otras cuatro, de 38, 30, 26 y 29 años, resultaron heridas de diversa consideración. Según el último parte médico, de este mediodía, la mujer de 38 años sufre un politrauma y se encuentra estable en la UCI del Hospital Universitario de Navarra. Su pronóstico es grave. 

La mujer de 30 años también sufrió un politrauma y se encuentra en la UCI del Hospital Universitario de Navarra. Su situación es estable y su pronóstico grave. La mujer de 26 años, mientras, sufre traumas en sus extremidades, y ha sido dada de alta, de manera que se encuentra en su domicilio. La mujer de 29, que sufre policontusiones, fue dada de alta ayer.

Accidentes de Tráfico Pamplona Sociedad

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