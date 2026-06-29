El Gobierno español impulsará un paquete de medidas sobre vivienda, que eleva al 21 % el IVA de los pisos turísticos
El Consejo de Ministros ha acordado aprobar durante el mes de julio un paquetes medidas que dé lugar a un "gran acuerdo" en el Congreso de los Diputados para abordar el problema de acceso a la vivienda, que incluye elevar al 21 % el IVA de los pisos turísticos.
Tal y como ha explicado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se tratará de un "texto ambicioso y transversal", redactado como real decreto, que busca abordar el problema del acceso a la vivienda "de forma integral".
Vía real decreto
Así, el Gobierno está trabajando en un real decreto pactado entre PSOE y Sumar que incluirá propuestas "apoyadas por las distintas fuerzas políticas" a lo largo de la legislatura "para que todos puedan vivir en paz", según ha señalado Saiz.
La portavoz del Gobierno ha recalcado que si hay alguna materia en la que "merezca la pena" llegar a un acuerdo es en vivienda, que "preocupa a la ciudadanía", y ha subrayado que van a comenzar a trabajar con los grupos para que este texto "vea la luz" a lo largo del mes de julio y que todos los grupos "se sientan representados".
En este punto, Saiz ha detallado que "el mismo día que decayó el decreto" de las prórrogas al alquiler -28 de abril-, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, "abrió una ronda de contactos con los grupos y el diálogo ha sido permanente y constante", asegurando que "así va a seguir siendo". No obstante, ha incidido en que el PP "hace tiempo que decidió borrarse de la solución al problema de la vivienda".
En dos bloques
El texto se estructurará en dos bloques. El primero se destinará a bajar el precio, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude en el alquiler.
Este bloque incluye, entre otros, la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la prórroga extraordinaria de los alquileres, la obligatoriedad de que los contratos sean por escrito y bonificaciones en el IRPF a quienes bajen el precio del alquiler.
El segundo bloque se orienta a movilizar vivienda asequible e incluye, entre otros, el incremento del IVA al 21 % para los pisos turísticos y medidas de agilidad administrativa.
Saiz ha destacado que un problema como el de la vivienda "solo se puede resolver desde el acuerdo".
Te puede interesar
La Justicia pide a la EHU que no tenga en cuenta en la nota media, cautelarmente, los ceros en euskera en la PAU
Agotada la vía administrativa, varias familias presentaron una demanda y solicitaron una medida cautelarísima: que esas calificaciones no se tengan en cuenta para la nota media y la matriculación en los grados que desean cursar.
Lekeitio celebra su día grande con el tradicional baile de la Kaxarranka
Se trata de una tradición que se remonta al siglo XV. Vestida de frac, la dantzari que este año ha bailado sobre el arcón que portaban a hombros ocho arrantzales ha sido Naia Rojo. Es la tercera mujer en hacerlo.
El valle de Ezcabarte recupera su actividad, con el incendio ya estabilizado
El alcalde de la localidad confirma que no hay daños personales y elogia la labor de los vecinos en la extinción del fuego, que ha arrasado más de 400 hectáreas de vegetación.
La población aumentará en todas las comarcas de la CAV en la próxima década, salvo en Markina-Ondarroa
Según Eustat, el saldo migratorio contribuirá al crecimiento de la población entre los años 2025 y 2035 en 240 municipios (el 95,2% del total).
50 metros de pánico entre la Catedral y Navarrería: esto es lo que se sabe del trágico accidente en Pamplona
Un camión de recogida de vidrio se precipitó cuesta abajo cuando su conductos y otros dos operarios se bajaron.
El Ararteko respalda a todas las mujeres que participan en el Alarde superando obstáculos
La adjunta al Ararteko, Estefanía Ocáriz, estará presente este martes en Irun como gesto de apoyo al alarde en el que participan de manera igualitaria mujeres y hombres.
El juez levanta provisionalmente la prohibición de organizar el campamento de verano de Bernedo
Según han indicado desde la organización, este año no habrá actividad de colonias en la localidad alavesa de Bernedo, ya que los organizadores han decidido continuar con las alternativas preparadas cuando entró en vigor la prohibición.
El tráfico vuelve a fluir con normalidad después de los accidentes de primera hora
La colisión entre un camión y un turismo en Basauri y el accidente de un camión en Andoain han generado grandes retenciones esta mañana en las carreteras vascas.
Será noticia: Atropello en Pamplona, escudo social ante la guerra de Irán y terremoto en Venezuela
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.