El Gobierno español impulsará un paquete de medidas sobre vivienda, que eleva al 21 % el IVA de los pisos turísticos

El Consejo de Ministros ha acordado aprobar durante el mes de julio un paquetes medidas que dé lugar a un "gran acuerdo" en el Congreso de los Diputados para abordar el problema de acceso a la vivienda, que incluye elevar al 21 % el IVA de los pisos turísticos.

Tal y como ha explicado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se tratará de un "texto ambicioso y transversal", redactado como real decreto, que busca abordar el problema del acceso a la vivienda "de forma integral".

Vía real decreto

Así, el Gobierno está trabajando en un real decreto pactado entre PSOE y Sumar que incluirá propuestas "apoyadas por las distintas fuerzas políticas" a lo largo de la legislatura "para que todos puedan vivir en paz", según ha señalado Saiz.

La portavoz del Gobierno ha recalcado que si hay alguna materia en la que "merezca la pena" llegar a un acuerdo es en vivienda, que "preocupa a la ciudadanía", y ha subrayado que van a comenzar a trabajar con los grupos para que este texto "vea la luz" a lo largo del mes de julio y que todos los grupos "se sientan representados".

En este punto, Saiz ha detallado que "el mismo día que decayó el decreto" de las prórrogas al alquiler -28 de abril-, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, "abrió una ronda de contactos con los grupos y el diálogo ha sido permanente y constante", asegurando que "así va a seguir siendo". No obstante, ha incidido en que el PP "hace tiempo que decidió borrarse de la solución al problema de la vivienda".

En dos bloques

El texto se estructurará en dos bloques. El primero se destinará a bajar el precio, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude en el alquiler.

Este bloque incluye, entre otros, la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la prórroga extraordinaria de los alquileres, la obligatoriedad de que los contratos sean por escrito y bonificaciones en el IRPF a quienes bajen el precio del alquiler.

El segundo bloque se orienta a movilizar vivienda asequible e incluye, entre otros, el incremento del IVA al 21 % para los pisos turísticos y medidas de agilidad administrativa.



Saiz ha destacado que un problema como el de la vivienda "solo se puede resolver desde el acuerdo".