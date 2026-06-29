ALARDE IRUN
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Ararteko respalda a todas las mujeres que participan en el Alarde superando obstáculos

La adjunta al Ararteko, Estefanía Ocáriz, estará presente este martes en Irun como gesto de apoyo al alarde en el que participan de manera igualitaria mujeres y hombres.
GRAFCAV9431. IRUN (GIPUZKOA) (ESPAÑA), 30/06/2025.- Participantes en el alarde mixto, en el que las mujeres ejercen como escopeteras, celebran este lunes en Irun su día de San Marcial, en el que las altas temperaturas han sido protagonistas de una jornada en la que la ciudad entera se ha echado a la calle. EFE/Juan Herrero.
Alarde de Irun de 2025.
Euskaraz irakurri: Arartekoak babesa eman die Alardean parte hartzen duten emakume guztiei, oztopoak gaindituz
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Ararteko ha reiterado este lunes su respaldo "a todas las mujeres que, superando obstáculos de diversa índole, participan en el alarde de Irun, así como a todas las personas —mujeres y hombres— que, con esfuerzo y tesón, perseveran, año tras año, en su labor de hacer realidad ese derecho".

El Ararteko hace esta reflexión con motivo de la celebración este martes del Alarde de la localidad guipuzcoana, un evento ante el que, "en cumplimiento de su misión de defensa de los derechos de la ciudadanía", expresa su "apoyo inequívoco" al derecho de las mujeres "a participar en condiciones de igualdad en todas las manifestaciones festivas que tienen lugar en Euskadi".

De hecho, la adjunta al Ararteko, Estefanía Ocáriz, estará presente este martes en Irun, con lo que la institución del Ararteko pretende afirmar su convicción de que las mujeres tienen el derecho inalienable a participar “en condiciones de igualdad en todos los ámbitos de la vida económica, social, cultural y política, sin excepciones; también en las fiestas locales, cualesquiera que sean las tradiciones que con ellas se celebran". 

Alarde de Irún Irún Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X