El Ararteko respalda a todas las mujeres que participan en el Alarde superando obstáculos

El Ararteko ha reiterado este lunes su respaldo "a todas las mujeres que, superando obstáculos de diversa índole, participan en el alarde de Irun, así como a todas las personas —mujeres y hombres— que, con esfuerzo y tesón, perseveran, año tras año, en su labor de hacer realidad ese derecho".

El Ararteko hace esta reflexión con motivo de la celebración este martes del Alarde de la localidad guipuzcoana, un evento ante el que, "en cumplimiento de su misión de defensa de los derechos de la ciudadanía", expresa su "apoyo inequívoco" al derecho de las mujeres "a participar en condiciones de igualdad en todas las manifestaciones festivas que tienen lugar en Euskadi".

De hecho, la adjunta al Ararteko, Estefanía Ocáriz, estará presente este martes en Irun, con lo que la institución del Ararteko pretende afirmar su convicción de que las mujeres tienen el derecho inalienable a participar “en condiciones de igualdad en todos los ámbitos de la vida económica, social, cultural y política, sin excepciones; también en las fiestas locales, cualesquiera que sean las tradiciones que con ellas se celebran".