Buscan a un hombre de 54 años desaparecido en Pamplona desde el 15 de junio

La Policía Foral solicita colaboración ciudadana para localizar a un hombre de 54 años que permanece desaparecido desde el pasado 15 de junio en la Rochapea (Pamplona).

Según la información difundida por el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) del Ministerio del Interior, se trata de Javier A. B., de 1,70 metros de altura, ojos marrones, pelo negro y cabello ondulado.

En caso de tener información que pueda ayudar a su localización, las autoridades han llamado a contactar con la Policía Foral en el teléfono 112 o en el canal oficial del Centro Nacional de Personas Desaparecidas del Ministerio del Interior.