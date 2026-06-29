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Iruñean falta den 54 urteko gizon baten bila ari dira

Foruzaingoak herritarren laguntza eskatu du pasa den ekainaren 15ean desagertutako gizona aurkitzeko.

Javier desaparecido Pamplona
Iruñean desagertutako gizonaren irudiak. Argazkia: CNDES
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EITB

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Pasa den ekainaren 15etik etxetik falta den 54 urteko gizon baten bila ari dira Arrotxapean, Iruñean, eta Foruzaingoak laguntza eskatu du hura aurkitzeko. 

CNDES Desagertutako Pertsonen Espainiako Zentroak zabaldutako informazioaren arabera, Javier A. B. du izena, 1,70 metro luze da eta begi marroiak eta ile beltza ditu. 

Desagertuaren inguruko informazioa izanez gero, Foruzaingoarekin, 112 larrialdi zerbitzuekin zein Desagertutako Pertsonen Espainiako Zentroarekin harremanetan jartzea eskatu dute agintariek. 

Iruñea Desagertutako Pertsonak Nafarroa Gizartea

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