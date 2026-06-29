El peligro del "chupete digital": las pantallas y sus secuelas emocionales en la infancia

Las vacaciones de verano multiplican los viajes largos, las comidas fuera de casa y las horas de ocio familiar. En este escenario estival, basta con observar el comedor de cualquier restaurante o el vagón de un tren para certificar una estampa habitual: un menor de corta edad inquieto, con rabieta y, de inmediato, una pantalla encendida frente a sus ojos para calmarlo. Es el fenómeno conocido como "chupete digital".

Aunque recurrir a este dispositivo funciona como un analgésico instantáneo ante el aburrimiento o las rabietas, su uso constante impide el aprendizaje de la autorregulación. “Un niño, dentro de su aprendizaje, necesita esas rabietas, necesita aprender cómo regularse; si cada sensación negativa de un niño la tapamos, no estamos dejándole desarrollar esas capacidades que son muy necesarias para la vida personal y social”, asegura Leire Ferro, pediatra de Atención Primaria.