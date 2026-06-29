PANTALLAS EN LA INFANCIA
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El peligro del "chupete digital": las pantallas y sus secuelas emocionales en la infancia

Expertos advierten de que tapar las rabietas o el aburrimiento con pantallas en la infancia impide el aprendizaje emocional de los niños y dispara los trastornos de conducta, sueño y lenguaje. La pediatra Leire Ferro nos explica en detalle las consecuencias de este hábito.
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Una niña viendo el móvil.
Euskaraz irakurri: "Txupete" digitalaren arriskua: pantailak eta horien ondorio emozionalak haurtzaroan
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Ane Santesteban | EITB

Última actualización

Las vacaciones de verano multiplican los viajes largos, las comidas fuera de casa y las horas de ocio familiar. En este escenario estival, basta con observar el comedor de cualquier restaurante o el vagón de un tren para certificar una estampa habitual: un menor de corta edad inquieto, con rabieta y, de inmediato, una pantalla encendida frente a sus ojos para calmarlo. Es el fenómeno conocido como "chupete digital".

Aunque recurrir a este dispositivo funciona como un analgésico instantáneo ante el aburrimiento o las rabietas, su uso constante impide el aprendizaje de la autorregulación. “Un niño, dentro de su aprendizaje, necesita esas rabietas, necesita aprender cómo regularse; si cada sensación negativa de un niño la tapamos, no estamos dejándole desarrollar esas capacidades que son muy necesarias para la vida personal y social”, asegura Leire Ferro, pediatra de Atención Primaria.

¿Cómo afecta el "chupete digital" al desarrollo infantil?

En ese sentido, advierte de que este hábito puede traer serios problemas de conducta, impulsividad y descontrol emocional a medida que los menores crecen. "Se observa que, al llegar a la adolescencia, muestran grandes dificultades para expresar sus sentimientos", asegura.

A estas secuelas psicológicas y emocionales se suman efectos físicos cada vez más frecuentes en las consultas de pediatría, como la obesidad, los trastornos del sueño, la aparición temprana de miopía infantil o el retraso en el lenguaje. A largo plazo, esta desconexión se traduce en graves dificultades de atención y en un vocabulario notablemente más pobre. 

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'Tecnoferencia': Cuando el móvil rompe la comunicación

El problema no radica exclusivamente en los dispositivos que consumen los menores, sino en el comportamiento digital de los propios adultos. El concepto de "tecnoferencia" define cómo el uso continuado del teléfono móvil por parte de los padres interfiere y corta la relación directa con sus hijos.

La pediatra recuerda que la responsabilidad de los progenitores comienza desde el primer día de vida: “Desde que son muy pequeñitos, si estamos todo el tiempo con el móvil mientras les damos el pecho o el biberón, no estamos atentos a las sensaciones del bebé, a si está comiendo bien o a si está bien colocado".

Esta falta de atención temprana y de conexión visual deteriora el vínculo afectivo y se traduce, a posteriori, en un impacto negativo directo sobre las relaciones sociales del menor.

Un problema de salud pública sin precedentes

Ante este escenario, la preocupación es general y ha alcanzado tal magnitud que, por primera vez, todas las asociaciones de médicos de Euskadi se han unido en un frente común. Los profesionales sanitarios alertan de que nos encontramos ante un verdadero problema de salud pública y hacen un llamamiento urgente a la responsabilidad de las familias y las instituciones para proteger el desarrollo de las futuras generaciones. 

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