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Panamako Justiziak errudun jo ditu Eneritz Argintxona bizkaitarra hiltzeaz akusatutako bi gizonak

Epaimahaiak homizidio eta lapurreta delituengatik errudun direla ebatzi du, eta bi gizonek zer zigor bete beharko duten aurrerago zehaztuko du. 

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Eneritz Argintxonaren heriotzarekin lotuta atxilotutako bi gizonetako bat. EITBren bideo batetik ateratako irudia.

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Panamako auzitegi batek errudun jo ditu Eneritz Argintxona 30 urteko erandioarraren heriotzarekin lotuta atxilotutako bi gizonak. 2024ko uztailean Bocas del Toro eskualdean oporretan zegoela hil zuten, eta epaimahaiak homizidio eta lapurreta delituak leporatu dizkie. 

Ministerio Publikoak pasa den larunbatean sare sozialetan zabaldutako informazioaren arabera, Fiskaltzak frogatu du atxilotuetako batek matxete baten kirtenaz jo zuela eta bigarrenak telefono mugikorra eta argazki kamera lapurtu zizkiola.  

Argintxona 2024ko uztailaren 24an ikusi zuten azkenengo aldiz Carenero uhartean, Bocas del Toro artxipelagoan. Bi egun geroago, hilotz bat topatu zuten hondartza batean, eta egun batzuetara egiaztatu zuten hildakoa emakume bizkaitarra zela. 

Emakumea buruan jasotako kolpe baten ondorioz hil zela argitu zuen autopsiak, eta, hortaz, hasieratik baztertu zen istripuaren aukera.

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