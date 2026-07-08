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Kobetamendi, festibalarien zain

Iragarkia
Kobetamendi, Bilbao BBK Live jaialdirako prest
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

BIlbao BBK Livek uztailaren 9tik 11ra ospatuko du 20. urteurrena, Robbie Williamsen, Calvin Harrisen, Lily Allenen, Idlesen eta beste haimaika artista eta talderen doinupean. Jaialdiko eremua prest dago, publikoaren gozagarri. 

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