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Robbie Williams zain da Kobetamendin

Britainiar musikariarena da jaialdiko bigarren jardunaldiko izen nagusia, baina beste artista eta talde interesgarri asko egongo dira gaur Bilbao BBK Liveko agertokietan: Marte Lasarte, La M.O.D.A., Alabama Shakes, Belle and Sebastian, Tomora, Soulwax…  

Robbie Williams
Robbie Williams 22:35ean izango da Agertoki Nagusian
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EITB

Azken eguneratzea

Ez dago atsedenerako betarik. Bart gauean fka twigsek, David Byrnek, Calvin Harrisek eta Apparatek egin zituzten kontzertuen ondoren, musika ozen entzungo da gaur gauean ostera ere, Kobetamendin.

17:30etik aurrera, hiru euskal proposamen entzungo dira batera, jardunaldia abiatzeko, San Miguel (Marte Lasarte) eta Johnnie Walker (Suave) agertokietan eta Basoa eremuan (Miravalles DJa). 

Haien lekukoa hartuko dute Depresión Sonora, La M.O.D.A., Yeray Cortés, Westside Cowboy, Alabama Shakes, Thee Sacred Souls y Belle and Sebastianek, harik eta 22:35ean Robbie Williams Nagusia agertokira irtengo den arte.

Take Thateko kide ohiak Britpop diskoa aurkeztuko du, baina Bilboko kantu zerrendan ez dira faltako, noski, “Angels”, “Feel” eta “Rock DJ”.

Kartelburuaren emanaldiaren ondoren, Cmat irlandarraren kontzertuaz gozatu ahalko da, baita, elektronikaren esparruan, Tomora Aurora norvegiar kantariaren eta Tom Rowlands The Chemical Brothers taldeko kidearen proiektuaz, Soulwaxez eta Richie Hawtinen saioaz. 

Kontzertuak Musika jaialdiak Musika

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Bilbao BBK Live 2025
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Abian da 2026ko BBK Live jaialdia!

Gaur, uztailak 9, hasi da jaialdia Bilboko Kobetamendi parkean, eta uztailaren 11ra arte luzatuko da. Aurten 20. urteurren berezia ospatzen du topaketak, eta nazioarteko zein etxeko artistak bilduko ditu hiru egunetan zehar. Kobetamendiko eszenatokietan Robbie Williams, Calvin Harris, Lily Allen eta Interpol bezalako izen handiak arituko dira, Aimarz edo Gar bezalako euskal taldeekin eta tokiko talentuarekin batera, giro paregabean.
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