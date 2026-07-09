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Abian da 2026ko BBK Live jaialdia!

Iragarkia
Bilbao BBK Live 2025
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Gaur, uztailak 9, hasi da jaialdia Bilboko Kobetamendi parkean, eta uztailaren 11ra arte luzatuko da. Aurten 20. urteurren berezia ospatzen du topaketak, eta nazioarteko zein etxeko artistak bilduko ditu hiru egunetan zehar. Kobetamendiko eszenatokietan Robbie Williams, Calvin Harris, Lily Allen eta Interpol bezalako izen handiak arituko dira, Aimarz edo Gar bezalako euskal taldeekin eta tokiko talentuarekin batera, giro paregabean.

Jaso daitezke jada BBK Liveko eskumuturrekoak: Adi, ez ahaztu zurea
Musika jaialdiak Bilbo Bizkaia Musika

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