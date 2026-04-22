Eguraldi egonkorra eta tenperatura epelak, 25 gradura arteko maximoekin

Ipar partean epelenak 8-10 gradu artean jaitsiko dira, 20-23 graduraino. 

Bilbo eguzkia Areatza

Eguraldi eguzkitsua, Bilbon.

Uda sasoiko beroa atzean utzi eta eguraldi egonkorra eta epela izango da nagusi. Euskalmeten iragarpenaren arabera, hegoaldeko haizeak ipar-mendebaldera egingo du, eta atzo baino giro freskoagoa izango da. 

Tenperatura maximoak 25 gradu inguruan geldituko dira hegoaldean, eta 20-23 gradu artean, berriz, ipar isurialdean. 

Zerua eguzkitsu egongo da, erdi mailako hodei eta goi-hodei batzuk agertu arren. Ipar partean zerua tarteka hodeitsu egongo da, behe-hodeiekin, batez ere arratsaldean eta kostaldean.

Ostegunean hego-haizea itzuliko da eta iparraldean giroak udako itxura hartuko du. Tenperatura igoera kostatik gertu nabarmenduko da gehien, eta barrualdean tenperaturak igo igoko dira, baina gutxiago. Zerua hodei gutxirekin egongo da, goi-hodei batzuekin, baina arratsalde-gau partean barnealdean bero-hodeiak garatuko dira. 

Eguzki goria goizean eta trumoi-zaparrada arratsaldean, euriagatiko abisu hori eta guzti

Egunaren lehen zatian tenperatura maximoak 30 graduraino iritsiko dira, hego haizeak bultzatuta. Hala ere, arratsaldetik aurrera bero-hodeiak garatuko dira eta litekeena da, tokian-tokian, ekaitza lehertu eta zaparrada batzuk botatzea. Segurtasun Sailak euriagatiko abisu horia ezarriko du 18:00etan, zaparrada mardulengatik, ordubetean 15 litrotik gora pilatuko direla aurreikusi baita. 

