Eguraldi egonkorra eta tenperatura epelak, 25 gradura arteko maximoekin
Ipar partean epelenak 8-10 gradu artean jaitsiko dira, 20-23 graduraino.
Uda sasoiko beroa atzean utzi eta eguraldi egonkorra eta epela izango da nagusi. Euskalmeten iragarpenaren arabera, hegoaldeko haizeak ipar-mendebaldera egingo du, eta atzo baino giro freskoagoa izango da.
Tenperatura maximoak 25 gradu inguruan geldituko dira hegoaldean, eta 20-23 gradu artean, berriz, ipar isurialdean.
Zerua eguzkitsu egongo da, erdi mailako hodei eta goi-hodei batzuk agertu arren. Ipar partean zerua tarteka hodeitsu egongo da, behe-hodeiekin, batez ere arratsaldean eta kostaldean.
Ostegunean hego-haizea itzuliko da eta iparraldean giroak udako itxura hartuko du. Tenperatura igoera kostatik gertu nabarmenduko da gehien, eta barrualdean tenperaturak igo igoko dira, baina gutxiago. Zerua hodei gutxirekin egongo da, goi-hodei batzuekin, baina arratsalde-gau partean barnealdean bero-hodeiak garatuko dira.
Zure interesekoa izan daiteke
Eguzki goria goizean eta trumoi-zaparrada arratsaldean, euriagatiko abisu hori eta guzti
Egunaren lehen zatian tenperatura maximoak 30 graduraino iritsiko dira, hego haizeak bultzatuta. Hala ere, arratsaldetik aurrera bero-hodeiak garatuko dira eta litekeena da, tokian-tokian, ekaitza lehertu eta zaparrada batzuk botatzea. Segurtasun Sailak euriagatiko abisu horia ezarriko du 18:00etan, zaparrada mardulengatik, ordubetean 15 litrotik gora pilatuko direla aurreikusi baita.
Udaberriko eguraldia aste osoan eta 25 gradutik gorako tenperatura maximoak
Tenperatura beroak nagusituko dira aste osoan zehar, baina astearen hasieran trumoi-zaparradak izan daitezke.
Goiz eguzkitsuak eta arratsalde euritsuak
Eguzkitsu esnatuko dira astelehena eta asteartea, baina arratsaldeetan euritara egingo du, udaberrian ohikoa denez, ekaitza izango baita eguerditik aurrera han-hemen. Asteazkenerako giro egonkorragoa iragarri dute, eta ostegunetik aurrera berriro eguzki eta euri kontuak izango dira.
Zer da eguzki-koroa?
Datorren abuztuaren 12an eguzkia erabat ezkutatuko da ilargiaren atzean, eta eklipse horren ondorioz, bigarren fenomeno bat ikusi ahal izango dugu Euskal Herriko hainbat txokotan: eguzki-koroa. Virginia Garcia Aranzadiko astronomoak azaldu digu zertan datzan.
Udaberriko eguraldi nahasia, astebururako
Zeru gainak hodeitsu egongo dira, batez ere Kantauri isurialdean eta ez da baztertzen iluntzean ekaitza lehertzea, batez ere barnealdean eta mendi inguruetan. Gainerakoan, ateri eutsiko dio. Tenperaturari dagokionez, maximoak 17-21 ªC-koak izango dira kostaldean, eta 20 graduko langa gaindituta, barnealdean.
Udaberriko eguraldia ate joka dago: euriak eten, eta tenperaturek gora egingo dute
Eguraldi eguzkitsu eta udaberrikoa nagusituko da, eta tenperatura maximoek 20-22 graduen langa gaindituko dute.
Giro argia eta egonkorra izango dugu asteon, astelehenean salbu
Tenperatura minimoak freskoak izango dira kostaldean, 7-9 ºC ingurukoak, eta hotz egingo du barrualdean. Maximoei dagokienez, egunek aurrera egin ahala, epelera egingo dute, 20 ºC-tik gorakoak nagusitzeko.
Udako giroa atzean utzi eta hotza eta euria itzuliko dira Hego Euskal Herrira asteburuan
30 ºC inguru izango dira gaur Euskadi barnealdeko zenbait puntutan, baina fronte hotz batek euria ekarriko du larunbatean, eta tenperatura maximoak 13-15 ºC-koak izango dira igandean. Nafarroan ere bat-bateko aldaketa izango da, prezipitazioak eta beherakada termiko handia izango baitira.
Udaberri giroko egunak aurretik, asteburura begirako aldaketaren atariko
Giro eguzkitsua eta tenperatura epel-beroak nagusituko dira Euskal Herri osoan ostiralera bitartean.