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Aviso amarillo esta tarde por lluvias que pueden dejar más de 15 litros en una hora

Las fuertes lluvias podrían ir acompañadas de granizo y de rachas fuertes de viento, de entre 50 y 70 kilómetros por hora.
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Lluvia en Bakio. Foto de archivo: Jabier Sarriugarte
Euskaraz irakurri: Abisu horia arratsalderako euriagatik: 15 litro bota ditzake ordubetean
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EITB

Última actualización

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, así como Aemet en el norte de Navarra, activará a las 15:00 horas de este jueves un aviso amarillo por precipitaciones intensas que pueden dejar más de 15 litros por metro cuadrado en una hora.

El aviso estará activado hasta las 21:00 horas en la Comunidad Autónoma Vasca y hasta las 00:00 horas en el norte de Navarra. 

En ese lapso de tiempo se esperan chubascos moderados y tormentosos, que podrán ir acompañadas de granizo y de rachas fuertes de viento, de entre 50 y 70 kilómetros por hora.

Gipuzkoa Bizkaia Titulares de Hoy Eguraldia Alertas Meteorológicas Araba-Álava Navarra Comunidad Autonóma Vasca

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