Aviso amarillo esta tarde por lluvias que pueden dejar más de 15 litros en una hora

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, así como Aemet en el norte de Navarra, activará a las 15:00 horas de este jueves un aviso amarillo por precipitaciones intensas que pueden dejar más de 15 litros por metro cuadrado en una hora.

El aviso estará activado hasta las 21:00 horas en la Comunidad Autónoma Vasca y hasta las 00:00 horas en el norte de Navarra.

En ese lapso de tiempo se esperan chubascos moderados y tormentosos, que podrán ir acompañadas de granizo y de rachas fuertes de viento, de entre 50 y 70 kilómetros por hora.