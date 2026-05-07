Aviso amarillo esta tarde por lluvias que pueden dejar más de 15 litros en una hora
El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, así como Aemet en el norte de Navarra, activará a las 15:00 horas de este jueves un aviso amarillo por precipitaciones intensas que pueden dejar más de 15 litros por metro cuadrado en una hora.
El aviso estará activado hasta las 21:00 horas en la Comunidad Autónoma Vasca y hasta las 00:00 horas en el norte de Navarra.
En ese lapso de tiempo se esperan chubascos moderados y tormentosos, que podrán ir acompañadas de granizo y de rachas fuertes de viento, de entre 50 y 70 kilómetros por hora.
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Se esperan chubascos intensos a partir de la tarde, acompañados de granizo y rachas de viento.
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Euskalmet activará el aviso amarillo por precipitaciones intensas esta tarde, de 17:00 a 22:00 horas y también el sábado, de 14:00 a 22:00 horas. La inestabilidad será la tónica general estos próximos días, en los que se intercalaran los ratos de sol con chubascos y tormentas. El viento será variable y las temperaturas se mantendrán templadas.
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El Departamento de Seguridad ha activado el aviso entre las 15:00 y las 21:00 horas, coincidiendo con el inicio de los actos festivos en Vitoria-Gasteiz. Euskalmet prevé chubascos que podrían superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora.
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