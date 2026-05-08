Goizetan eguzkia eta arratsaldetan euria: udaberriko giroa nagusituko da asteburuan, ezegonkorra izango den arren

Asteburuan, Bilbon, Donostian eta Baionan maximoak 23 º-ra iritsiko dira; Gasteizen eta Iruñean, berriz, 20 gradu inguruan ibiliko dira.

Egun eguzkitsu baten artxiboko irudia Bilbon. Argazkia: EITB Media

EITB

Azken eguneratzea

Eguraldiak atseden txiki bat emango du asteburuko goizetan, baina arratsaldeetan ezegonkortasuna eta euria egiteko arriskua izango dira Euskal Herriko hainbat tokitan. Tenperaturek gora egiten jarraituko dute hego-haizeari esker, eta udaberriko giroa nagusituko da asteburuan, Euskalmeten arabera. Datorren astearen hasiera, ordea, euritsuagoa izango da.

Ostirala

Gaur, ostirala, goizean giro eguzkitsua izango da, baina arratsaldean ezegonkortasun lerro batek trumoi-zaparradak utziko ditu. Hego-hego-ekialdeko haizea ibiliko da, eta tenperatura maximoek apur bat egingo dute gora, batez ere Kantauri isurialdean. Barnealdeko behe-lainoak desegin ostean, goiza eguzkitsua izango da ia lurralde osoan. Arratsaldean, berriz, hegoaldetik iparraldera mugituko den ezegonkortasun lerro batek zaparradak eragingo ditu eta ekaitzak ere jo dezake; ekaitzekin batera haize-bolada zakarrak eta tamaina txikiko txingorra izan daitezke. Hala ere, zaparradek ez dute luze joko, eta arratsalde-gau partean ostarte zabalak irekiko dira berriro.

Larunbata

Larunbatean hego-ekialdeko haizearekin jarraituko dugu. Bereziki mendialdeetan nabarituko da, eta tenperatura maximoak 18 eta 24 gradu artekoak izango dira, Euskalmeten arabera. Zeruan aurreko egunetan baino hodei gehiago agertuko dira goizean; oro har, erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak izango dira nagusi, eta baliteke euri-zarrasta txikiren bat egitea, batez ere barnealdean. Arratsaldean, berriz, hodei-geruza trinkoagoa izango da eta ez da baztertzen zaparrada bakan batzuk egitea, batez ere Nafarroan. Goizaldean behe-lainoa sor liteke Ebro ibarrean.

Bilbon eta Donostian tenperatura maximoak 22-23 gradura iritsiko dira, eta minimoak 13-14 graduraino jaitsiko dira. Gasteizen eta Iruñean, berriz, maximoak 20 gradu ingurukoak izango dira, eta minimoak 8-10 graduraino jaitsiko dira. Baionan, azkenik, maximoak 24 gradura iritsiko dira, eta minimoak 14 graduraino jaitsiko dira.

Igandea

Igandea ere ezegonkorra izango da, batez ere arratsaldean. Goizean giro lasaia eta eguzkitsua izango da, Euskalmeten iragarpenaren arabera. Arratsaldean, ordea, bero-hodeiak garatuko dira eta baliteke zaparradak izatea lurraldeko hainbat tokitan; ekaitzak ere jo dezake. Hego-mendebaldeko haize bizia ibiliko da, eta arratsaldean brisa nagusituko da kostaldean. Tenperaturetan ez da aldaketa handirik espero.

Astelehena

Astelehenean, azkenik, zerua hodeitsu egongo da. Zaparrada txikiak izango dira, zenbait tokitan ertainak izan daitezkeenak, batez ere egunaren bigarren partean eta Kantauri isurialdean. Hego-osagaiko haize ahul-bizia ibiliko da, bolada gogorrekin tarteka. Tenperaturek ez dute aldaketa handirik izango edo apur bat jaitsiko dira.

