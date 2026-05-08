Sol por la mañana y algunos chubascos por la tarde: Euskal Herria afronta un fin de semana primaveral, aunque inestable

El tiempo dará una pequeña tregua durante las mañanas de este fin de semana, aunque las tardes volverán a estar marcadas por la inestabilidad y el riesgo de tormentas en buena parte de Euskal Herria. Las temperaturas seguirán en ascenso entre el viernes y el sábado gracias al viento del sur, dejando un ambiente plenamente primaveral antes de un inicio de semana más nuboso y, por momentos, lluvioso.

El viernes

La jornada del viernes comenzará con cielos bastante despejados y ambiente soleado en la mayor parte del territorio, según el pronóstico de Euskalmet. Las temperaturas subirán ligeramente más y el viento del sur-sureste soplará con intensidad, especialmente en zonas expuestas. Sin embargo, la tranquilidad matinal dará paso por la tarde a la formación de nubes de evolución que dejarán algunos chubascos tormentosos, algunos de ellos localmente intensos. Durante las primeras horas podrían aparecer nieblas en el Valle del Ebro.

El sábado

La situación será similar el sábado. El viento del sur-sureste continuará dejando un ambiente suave y temperaturas primaverales, sobre todo en áreas de montaña. Durante la mañana alternarán las nubes y los claros, mientras que por la tarde volverá a aumentar el riesgo de chubascos y tormentas dispersas. También se esperan posibles bancos de niebla al amanecer en el Valle del Ebro.

Las máximas en Bilbao y Donostia/San Sebastián alcanzarán los 22º-23º, y las mínimas caerán hasta los 13º-14º. En Vitoria-Gasteiz y Pamplona/Iruñea, las máximas llegarán las máximas rondarán los 20º, y las mínimas bajarán hasta los 8º-10º. En Baiona, mientras, las máximas alcanzarán los 24º y las mínimas bajarán hasta los 14º.

El domingo

El domingo arrancará con brumas y nieblas matinales en puntos del sur de Álava. Durante la primera mitad del día predominarán los cielos poco nubosos o parcialmente cubiertos, aunque la nubosidad crecerá de nuevo a partir del mediodía. En la segunda mitad de la jornada se esperan chubascos débiles a moderados acompañados de tormenta. El viento del suroeste soplará flojo a moderado, con rachas fuertes e incluso muy fuertes en algunos momentos, mientras que las temperaturas apenas variarán, salvo un ligero ascenso de las máximas en la vertiente mediterránea.

Las temperaturas serán similares a las del sábado. Las máximas en Donostia/San Sebastián, Bilbao y Baiona llegarán hasta los 22º-23º, y las mínimas caerán hasta los 13º-14º. En Vitoria-Gasteiz y Pamplona/Iruñea, las máximas rondarán los 20º-22º, y las mínimas bajarán hasta los 8º-10º.

El lunes

De cara al lunes, el tiempo tenderá a estabilizarse menos y aumentará la nubosidad desde primeras horas, según el pronóstico de Euskalmet. Se prevén chubascos débiles, ocasionalmente moderados, más probables durante la tarde y especialmente en la vertiente cantábrica. El viento seguirá soplando del sur con algunas rachas fuertes y las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios o descenderán ligeramente.

En conjunto, el fin de semana estará marcado por el contraste entre mañanas relativamente tranquilas y tardes más revueltas, con tormentas frecuentes y viento intenso del sur como protagonistas.