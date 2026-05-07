Hamar pasahitz erabilienak "segundo batean baino gutxiagoan" asmatzeko modukoak dira, Ziur zibersegurtasun zentroaren arabera
Kontu garrantzitsu guztiek pasahitz propioa izatea gomendatu du Ziur Gipuzkoako Foru Aldundiaren Zibersegurtasun Industrialeko Zentroak, baita "pasahitz luze eta deszifratzeko zailak" aukeratzea zein pasahitz-kudeatzaileak erabiltzea ere.
Ziur Gipuzkoako Foru Aldundiaren Zibersegurtasun Industrialeko Zentroak ohartarazi duenez, gehien erabiltzen diren hamar pasahitzak "segundo batean baino gutxiagoan asmatzen dira".
Pasahitzen Munduko Egunaren harira, Maria Penilla Ziurren zuzendariak adierazi duenez, "pasahitz ahul bat izanez gero, zure bizitza digital osora sar daitezke segundo gutxian".
2025eko azken txostenen eta NordPass zein ESET enpresa espezializatuen 2026rako aurreikuspenen arabera, arriskurik handiena duten hamar pasahitzak hauek dira: "admin", "123456", "12345678", "123456789", "12345", "password", "1234567890", "1111", "Contraseña" eta "qwerty123".
Pasahitz bana zerbitzu bakoitzerako
Ziurren zuzendariak "ohitura digitalak hobetzeko deia" egin du, eta gogorarazi du beharrezkoa dela "zerbitzu garrantzitsu bakoitzerako pasahitz bat erabiltzea, bereziki kontu kritikoetan, hala nola posta elektronikoan eta online bankan".
Era berean, "pasahitz konplexuen ordez pasahitz luzeak erabiltzea" gomendatu du, "gogoratzeko errazak baina deszifratzeko zailak diren esaldiak aukeratuta".
"Pasahitzen kudeatzaileak erabiltzea ere funtsezko jardunbideetako bat da", azaldu du. Haren esanetan, tresna horiek aukera ematen dute "pasahitz ugari modu seguruan gordetzeko, guztiak memorizatu beharrik gabe". "Bitwarden (doakoa), 1Password (ordainpekoa) eta mugikorreko pasahitz-kudeatzailea dira aukerarik gomendagarrien eta errazenetako batzuk", gaineratu du.
Horrez gain, bi urratseko egiaztapena (2FA) aktibatzea gomendatu du, "baimenik gabeko sarbide-saiakerak blokeatzeko tresnarik eraginkorrenetako bat delako, baita pasahitza lapurtzen bada ere".
Bestalde, ohartarazi du ohiko akatsen artean daudela "datu pertsonal agerikoak erabiltzea, pasahitz arruntak hautatzea eta kredentzialak kanal ez-seguruen bidez partekatzea". Era berean, azaldu du "ez dela beharrezkoa pasahitzak etengabe aldatzea arrazoirik gabe, baina bai segurtasun-arrakalaren bat edo konpromiso-zantzuren bat dagoenean".
