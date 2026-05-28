Meta lanza planes de suscripción de pago para Whatsapp, Instagram y Facebook
La tecnológica estadounidense Meta ha lanzado planes de suscripción para sus aplicaciones de Whatsapp, Instagram y Facebook, con "funciones potenciadas".
La jefa de producto de Meta, Naomi Gleit, ha anunciado en un video en Instagram en el que ha revelado que estos planes de suscripción, llamados Plus, están disponibles en todo el mundo.
"Estos planes de suscripción ofrecen maneras más ricas de expresar y conectar en nuestras 'apps', y se van a añadir más funciones divertidas", ha dicho la ejecutiva sobre Whatsapp Plus, Instagram Plus y Facebook Plus.
De acuerdo con el medio tecnológico TechCrunch, las suscripciones para Instagram y Facebook costarán unos 3,5 euros al mes (3,99 dólares), mientras que la de Whatsapp valdrá 2,5 euros al mes (2,99 dólares).
Gleit ha agregado que Meta está probando otros planes de suscripción para los usuarios de su aplicación de IA, Meta AI, y otros productos que usen sus tecnologías de IA, como las gafas.
El conjunto de planes de suscripción relacionados con la IA se llamará Meta One, y según TechCrunch, incluye las modalidades Meta One Plus, por unos 6,8 euros al mes (7,99 dólares), y Meta One Premium, por 17,2 euros al mes (19,99 dólares).
La aplicación de Meta AI seguirá estando disponible gratuitamente con sus funciones más básicas.
Los planes relacionados con la IA empezarán a probarse el próximo mes en Singapur, Guatemala y Bolivia, mientras que los planes para creadores y empresas empezarán a probarse esta semana en Arabia Saudí, Marruecos, Tailandia y Bangladés, indica el medio.
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