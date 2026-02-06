TikToken diseinu "adiktiboak" Europar Batasuneko legea urratzen duela ondorioztatu du Bruselak
Europako Batzordeak zehaztu duenez, erabiltzaileak etengabe eduki berriekin "saritzen" dituenez, TikToken diseinuaren zenbait ezaugarrik pantailan mugitzen jarraitzeko beharra elikatzen dute, eta erabiltzaileen garuna "pilotu-automatiko moduan" sartzea eragiten dute. Horrek portaera konpultsiboa izatea eta erabiltzaileen autokontrola murriztea ekar dezake. TikTokek dio "erabat faltsua" dela bere diseinuak mendekotasuna sortzen duenik.
Europako Batzordeak (EB) ostiral honetan, aurretiazko ikerketa baten ondoren, ebatzi du TikTok sare sozial txinatarrak ez duela betetzen Europar Batasuneko Zerbitzu Digitalen Legea (DSA, ingelesezko siglengatik), erabiltzaileentzako "mendekotasuna sortzen duen diseinua" duelako, eta hori aldatu ezean, etorkizunean isuna jar liezaiokeela ohartarazi du.
Europako Batzordeak ohar batean azaldu duenez, diseinu hori "adiktibo" egiten duten ezaugarrien artean daude, besteak beste, scroll edo desplazamendu amaigabea pantailan, bideoen erreprodukzio automatikoa, jakinarazpen automatikoak ('push') eta gomendioen sistema "oso pertsonalizatua".
Batzordeak aurretiazko ikerketa bat egin du, eta, horren arabera, plataformak ez du behar bezala ebaluatu "mendekotasun-ezaugarri" horiek zein modutan edo zenbateraino egin diezaiokeen kalte erabiltzaileen ongizate fisikoari eta mentalari, adingabeena eta heldu kalteberena barne.
Zehaztu duenez, erabiltzaileak etengabe eduki berriekin "saritzen" dituenez, TikToken diseinuaren zenbait ezaugarrik pantailan mugitzen jarraitzeko beharra elikatzen dute, eta erabiltzaileen garuna "pilotu-automatiko moduan" sartzea eragiten dute.
Europako Batzordeak gogorarazi du ikerketa zientifikoek erakusten dutela horrek portaera konpultsiboa ekar dezakeela eta erabiltzaileen autokontrola murriztu.
Gainera, nabamendu du, TikTokek ez dituela bere ebaluzaioan kontuan hartu aplikazioaren erabilera konpultsiboaren adierazle garrantzitsuak, hala nola adingabeek plataforman gauez igarotzen duten denbora, erabiltzaileek aplikazioa irekitzeko maiztasuna eta beste adierazle posible batzuk.
"Ez dirudi Tiktokek zentzuzkoak, proportzionatuak eta eraginkorrak diren neurriarik inplementatzen duenik mendekotasun-diseinutik eratorritako arriskuak arintzeko", ziurtatu du Batzordeak.
Batzordearen ustez, ez dirudi TikToken egungo neurriekin, bereziki pantailako denbora kudeatzeko tresnak eta gurasoen kontrolerako tresnak, diseinuak eragiten duen adikzioaren "arriskuak eraginkortasunez murrizten direnik".
Batzordearen arabera, "erraza" da denbora kudeatzeko tresnei iskin egitea, eta gurasoen kontrolak "ez dira zertan beti eraginkorrak izan, denbora eta trebetasun gehigarriak behar dituztelako".
Diseinua aldatu
Fase honetako aurkikuntzen arabera, TikTokek "zerbitzuaren oinarrizko diseinua aldatu" behar duela uste du Batzordeak. Adibidez, denborarekin, adikzioa sortzen duten funtzio nabarmenenenak desaktibatuz, hala nola "desplazamendu amaigabea", eta "pantaila atsedenaldi" eraginkorrak aplikatuz, baita gauean ere, eta bere gomendio sistema egokituz.
Bruselak argi utzi du aurretiazko ondorio horiek ez dutela ikerketaren azken emaitza aurrez epaitzen. Gogorarazi du aurretiazko iritzi horiek ikerketa sakon batean oinarrituta daudela, zeinetan, besteak beste, TikToken arriskuen ebaluazio txostenen azterketa bat, barne datu eta dokumentuak eta enpresak informazio eskaera askori emandako erantzunak bildu diren, bai eta gai horri buruzko ikerketa zientifiko zabalaren berrikuspen bat eta hainbat arlotako adituekin egindako elkarrizketak ere.
Europako Batzordeak adierazi du TikTokek defentsa-eskubidea erabiltzeko aukera duela orain, eta Batzordearen ikerketa-espedienteetako dokumentuak azter ditzakeela eta aurretiazko ondorioei idatziz erantzun diezaiekeela.
Azkenean, Batzordearen iritziak berresten badira, Batzordeak ez-betetze ebazpena egin ahal izango du eta arau-haustearen izaeraren, larritasunaren, errepikapenaren eta iraupenaren araberako isuna ezarri; gehienez ere, mundu osoko eta urtebeteko negozio-bolumenaren % 6ra irits daiteke isun hori.
Europako Batzordeak prozedura bat ireki zion TikToki 2024ko otsailaren 19an, Zerbitzu Digitalen Legea betetzen ez zuela susmatuta.
Diseinu adiktiboaz gain, ikerketa honek TikTok gomendio-sistemen "zulo-efektua" ere ikertu du, adingabeek beren adinerako izan dezakete esperientzia desegokiarengatik, bai eta plataformek pribatutasun-, segurtasun- eta babes-maila handia bermatzeko dituzten betebeharrak ere.
TikTok ondorioak inpugnatzen saiatuko da
TikTok plataforma txinatarrak ostiral honetan esan duenez, Europako Batzordeak egindako ikerketaren ondorioak "deskribapen erabat faltsu eta funtsik gabean" oinarritzen dira, sare sozial horren diseinuak "mendekotasuna" sortzen duela esatean.
"Beharrezkoak diren neurri guztiak hartuko ditugu ondorio horien aurka egiteko, eskura ditugun baliabide guztiak erabiliz", ziurtatu du konpainiako bozeramaile batek ohar batean.
Zure interesekoa izan daiteke
Dorre kuantikoa barrutik: konputagailu kuantikoa garatzeko txipak egingo dituzte bertan
Donostian, CIC Nanoguneri erantsita, dorre kuantikoa eraiki dute. Bertan, besteak beste, diluzio hozkailua ezarri dute eta han daude ordenagailu kuantikoak beharrezko dituen txipak sortuko dituzten laborategiak.
Australia eta Frantzia, aitzindari: adingabeek sare sozialak nola erabiltzen duten arautzeko bidea ezarri dute
Australia eta Frantzia izan ziren nerabeei sare sozialetarako sarbidea mugatu zieten lehen herrialdeak, eta Espainiako Gobernua antzeko neurri bat hartzera bultzatu dituen aurrekariak ezarri zituzten.
Europako Batzordeak espedientea ireki dio X sare sozialari, Groken bitartez egiten diren irudi sexualizatuengatik
Elon Musken enpresak Grok adimen artifizialari lotutako arriskuak aztertu eta arindu ote dituen argitu nahi du Bruselak.
Pradales, Chivite eta beste erkidego batzuetako presidenteen datu pertsonalen filtrazioa ikertzen ari dira
Eurogosth izeneko hackerrak agintari autonomikoen NANa, helbideak edo telefonoak zabaldu ditu, eta Vindex ezizeneko hackerrak, berriz, Puente ministroaren eta Garraioetako beste goi-kargudun batzuen informazio pertsonala zabaldu du bi fasetan.
TikTokek AEBren kontrolpean dagoen enpresa bat sortu du AEBn app-aren betoa saihesteko
Donald Trump AEBko presidenteak, akordioaren bultzatzaile nagusiak, sare sozialetan ospatu du duela hilabete prentsak aurreratu zuen albistea baieztatu izana, eta nabarmendu du aplikazioa oso garrantzitsua izan zela 2024ko hauteskundeetan berak lortutako garaipenean, TikTokeko erabiltzaile gazteei esker.
X mundu mailan erori da, aste honetan bigarrenez
Sare soziala eta Grok adimen artifiziala ez dira kargatzen, eta ezin dira erabili.
Xk galarazi egingo du erabiltzaileek Grok bidez irudi sexualizatuak sortzea
Adimen artifizialaren inguruko murrizketa gehiago ezarri ditu sare sozialak, arropa intimoa duten benetako pertsonen irudiak sortzeko polemikaren ondoren, adingabeak barne. Neurria ordainpeko harpidedunei ere aplikatzen zaie.
Grok, Xren adimen artifiziala, indarkeria matxistarako erraminta berria
Milaka pertsona Elon Musken AA erabiltzen ari dira emakumeen irudi sexualizatuak sortzeko, haien baimenik gabe. Horrek eztabaida handia sortu du munduan. Horregatik, Colectiva Femiaseko bi kiderekin hitz egin dugu, artea, feminismoa eta AA lantzen dutenak.
Mundu osoko gobernuak Musken Grok estutzen ari dira, horrek sortu ditzakeen “deepfake” sexualengatik
Europan, hainbat gobernuk ikerketak abiatu dituzte horrelako edukiak legez kanpokoak diren ebaluatzeko.