Bruselas concluye que el diseño "adictivo" de TikTok vulnera la ley comunitaria
La Comisión Europea (CE) ha considerado este viernes, tras una investigación preliminar, que la red social china TikTok incumple la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea por su "diseño adictivo" para los usuarios y podría imponerle una multa en el futuro si no lo modifica.
El Ejecutivo comunitario ha explicado en un comunicado que esto incluye características como el scroll o desplazamiento infinito por la pantalla, la reproducción automática de vídeos, las notificaciones automáticas ('push') y su sistema de recomendaciones "altamente personalizado".
La Comisión ha realizado una investigación preliminar que ha arrojado que la plataforma no ha evaluado adecuadamente cómo estas "características adictivas" podrían perjudicar el bienestar físico y mental de sus usuarios, incluidos menores de edad y adultos vulnerables.
Ha puntualizado que, al "recompensar" constantemente a los usuarios con nuevos contenidos, ciertas características de diseño de TikTok alimentan la necesidad de seguir desplazándose por la pantalla y haciendo que el cerebro de los usuarios entre en "modo piloto automático".
La CE ha recordado que las investigaciones científicas demuestran que esto puede conducir a un comportamiento compulsivo y reducir el autocontrol de los usuarios.
Además, ha precisado que, en su evaluación, TikTok ha ignorado importantes indicadores del uso compulsivo de la aplicación, como el tiempo que los menores pasan en la plataforma por la noche, la frecuencia con la que los usuarios abren la aplicación y otros posibles indicadores.
"TikTok parece no implementar medidas razonables, proporcionadas y eficaces para mitigar los riesgos derivados de su diseño adictivo", ha asegurado la Comisión.
Así, ha explicado que las medidas actuales de TikTok, en particular las herramientas de gestión del tiempo de pantalla y las herramientas de control parental, "no parecen reducir eficazmente los riesgos" de la adicción que provoca su diseño.
Las herramientas de gestión del tiempo son "fáciles de descartar", según la Comisión, y los controles parentales pueden "no ser eficaces porque requieren tiempo y habilidades adicionales" por parte de los progenitores.
Modificar diseño
De acuerdo a los hallazgos en esta fase, la Comisión cree que TikTok debe "modificar el diseño básico de su servicio". Por ejemplo, desactivando con el tiempo funciones clave que crean adicción, como el "desplazamiento infinito", aplicando "descansos de pantalla" efectivos, incluso durante la noche, y adaptando su sistema de recomendaciones.
Bruselas ha dejado claro que estas conclusiones preliminares no prejuzgan el resultado final de la investigación. Ha recordado que estas opiniones preliminares están basadas en una investigación en profundidad que ha incluido un análisis de los informes de evaluación de riesgos de TikTok, datos y documentos internos y las respuestas de la empresa a múltiples solicitudes de información, así como una revisión de la extensa investigación científica sobre este tema y entrevistas con expertos en múltiples campos, incluida la adicción conductual.
La CE ha indicado que TikTok tiene ahora la posibilidad de ejercer su derecho de defensa, y que puede examinar los documentos de los expedientes de investigación de la Comisión y responder por escrito a las conclusiones preliminares.
Si finalmente se confirman las opiniones de la Comisión, ésta podrá emitir una decisión de incumplimiento que puede dar lugar a una multa proporcional a la naturaleza, gravedad, reincidencia y duración de la infracción, y que puede alcanzar hasta un máximo del 6% de su volumen de negocios anuales total a nivel mundial.
La CE abrió un procedimiento a TikTok el 19 de febrero de 2024 ante sospechas de que incumplía la Ley de Servicios Digitales.
Además del diseño adictivo, esta investigación abarca el "efecto madriguera" de los sistemas de recomendación de TikTok, el riesgo de que los menores tengan una experiencia inadecuada para su edad por tergiversación de la misma, y las obligaciones de las plataformas de garantizar un alto nivel de privacidad, seguridad y protección para los menores.
