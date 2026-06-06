La IA es una buena oportunidad para fortalecer el euskera, pero es imprescindible la participación de todos
Los expertos consideran imprescindible fomentar la participación y el uso de la Inteligencia Artificial en euskera, para que cada vez tenga más datos que permitan desarrollar su trabajo en euskera.
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