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La IA es una buena oportunidad para fortalecer el euskera, pero es imprescindible la participación de todos

Adimen Artifiziala euskara indartzeko aukera ona da, baina nahitaezkoa da denon partehartzea
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Adimen Artifiziala euskara indartzeko aukera ona da, baina nahitaezkoa da denon partehartzea
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EITB

Última actualización

Los expertos consideran imprescindible fomentar la participación y el uso de la Inteligencia Artificial en euskera, para que cada vez tenga más datos que permitan desarrollar su trabajo en euskera.

Inteligencia artificial Euskera Tecnología

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