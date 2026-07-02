PlayStation dejará de producir discos físicos de nuevos videojuegos para 2028
A partir de enero de 2028, los nuevos videojuegos para las consolas PlayStation estarán disponibles únicamente en formato digital, ha informado este miércoles la compañía Sony Interactive Entertainment (SIE). Estos juegos podrán adquirirse en la tienda digital oficial de Sony, PlayStation Store, o bien en tiendas físicas que comercialicen códigos o tarjetas de descarga digital.
El cambio se produce como una "evolución natural" que permitirá a Sony adaptarse a las tendencias de consumo, asegurando que la preferencia por los medios digitales supera con creces a la de los discos físicos. "Esta transición nos permitirá alinearnos mejor con la forma en que la mayoría de nuestra comunidad prefiere acceder a los videojuegos y jugarlos hoy en día", asegura la compañía.
La decisión también se produce en un contexto de cambios para la industria, marcada por el encarecimiento de las consolas debido, entre otros factores, a la creciente demanda de chips de memoria y almacenamiento por parte de las empresas de inteligencia artificial (IA).
Por otro lado, Sony ha precisado que la medida no afectará a los juegos en formato físico que se comercialicen antes de esa fecha.
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