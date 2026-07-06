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El Gobierno Vasco ofrece el ordenador cuántico a las empresas: “Tenemos cola de espera”

El protocolo específico, liderado por la alianza Basque Quantum (BasQ), busca facilitar el acceso a las empresas e instituciones públicas.
ordenador cuántico IBM Quantum System Two
El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, y de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi. Foto: Irekia
Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzak ordenagailu kuantikoa eskaintzen die enpresei: "Itxaron-ilara dugu"
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EITB

Última actualización

El Gobierno Vasco ha puesto desde hoy el ordenador cuántico IBM Quantum System Two, calificado como un "Ferrari cuántico" por el consejero Mikel Jauregi, a disposición de la industria y las empresas de Euskadi.

Esta apertura se articulará mediante un protocolo específico de acceso, liderado por la alianza Basque Quantum (BasQ), que regulará de forma "ordenada y transparente" la utilización de las capacidades cuánticas del IBM Quantum System Two instalado en San Sebastián.

Los consejeros de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, y de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, junto con el director científico de BasQ, Javier Aizpurua, han presentado este lunes el protocolo a representantes de empresas y entidades públicas.

"Tenemos cola de espera", ha desvelado Jauregi

¿Qué empresas podrán utilizar el ordenador cuántico?

El acceso se orientará prioritariamente a proyectos alineados con los objetivos estratégicos del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2030 (PCTI 2030), del Plan de Industria - Euskadi 2030 y del Plan de Salud Euskadi 2030, y con capacidad de retorno para el sistema vasco, como la difusión de resultados, la participación en actividades formativas, la cesión de aprendizajes metodológicos o la contribución a la definición de nuevos casos de uso de interés público.

¿Cuáles tendrán prioridad? 

A la hora de priorizar los proyectos industriales, el Gobierno Vasco colaborará con las diputaciones forales. Desde BasQ se impulsarán startups para acelerar la experimentación y aprendizaje cuántico de la industria.

Gipuzkoa Titulares de Hoy Tecnología Donostia-San Sebastián

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