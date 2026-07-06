El Gobierno Vasco ofrece el ordenador cuántico a las empresas: “Tenemos cola de espera”

El Gobierno Vasco ha puesto desde hoy el ordenador cuántico IBM Quantum System Two, calificado como un "Ferrari cuántico" por el consejero Mikel Jauregi, a disposición de la industria y las empresas de Euskadi.

Esta apertura se articulará mediante un protocolo específico de acceso, liderado por la alianza Basque Quantum (BasQ), que regulará de forma "ordenada y transparente" la utilización de las capacidades cuánticas del IBM Quantum System Two instalado en San Sebastián.

Los consejeros de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, y de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, junto con el director científico de BasQ, Javier Aizpurua, han presentado este lunes el protocolo a representantes de empresas y entidades públicas.