El Gobierno Vasco ofrece el ordenador cuántico a las empresas: “Tenemos cola de espera”
El Gobierno Vasco ha puesto desde hoy el ordenador cuántico IBM Quantum System Two, calificado como un "Ferrari cuántico" por el consejero Mikel Jauregi, a disposición de la industria y las empresas de Euskadi.
Esta apertura se articulará mediante un protocolo específico de acceso, liderado por la alianza Basque Quantum (BasQ), que regulará de forma "ordenada y transparente" la utilización de las capacidades cuánticas del IBM Quantum System Two instalado en San Sebastián.
Los consejeros de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, y de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, junto con el director científico de BasQ, Javier Aizpurua, han presentado este lunes el protocolo a representantes de empresas y entidades públicas.
"Tenemos cola de espera", ha desvelado Jauregi
¿Qué empresas podrán utilizar el ordenador cuántico?
El acceso se orientará prioritariamente a proyectos alineados con los objetivos estratégicos del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2030 (PCTI 2030), del Plan de Industria - Euskadi 2030 y del Plan de Salud Euskadi 2030, y con capacidad de retorno para el sistema vasco, como la difusión de resultados, la participación en actividades formativas, la cesión de aprendizajes metodológicos o la contribución a la definición de nuevos casos de uso de interés público.
¿Cuáles tendrán prioridad?
A la hora de priorizar los proyectos industriales, el Gobierno Vasco colaborará con las diputaciones forales. Desde BasQ se impulsarán startups para acelerar la experimentación y aprendizaje cuántico de la industria.
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