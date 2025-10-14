El lehendakari inaugura el superordenador cuántico de IBM en San Sebastián: "Contribuirá a descubrir nuevos mares que todavía permanecen ocultos"
El superordenador cuántico IBM Quantum System Two de San Sebastián es el primero de Europa y el tercero del mundo.
El lehendakari Imanol Pradales ha inaugurado este martes en San Sebastián el ordenador cuántico IBM Quantum System Two, el primero de Europa y el tercero en el mundo —hay dos más en Estados Unidos y Tokio (Japón)—.
Durante su intervención, el lehendakari ha señalado que el System Two es la contribución desde Euskadi al desarrollo de la ciencia y la investigación: "Estoy convencido de que el System Two contribuirá a descubrir nuevos mares que todavía permanecen ocultos".
Así, ha destacado que Euskadi "está en condiciones de aprovechar la ventaja cuántica de la que nos hemos dotado gracias al trabajo colectivo realizado durante estos últimos años". "Somos un país pequeño en dimensión, con recursos finitos, por lo que no podemos dispersar nuestros esfuerzos, pero también somos un país con la ambición de estar entre los mejores en algunas pocas áreas", ha afirmado.
También ha recordado que "hace años decidimos que la investigación cuántica debía convertirse en punta de lanza de nuestras políticas científicas". "Hemos puesto foco, recursos y alianzas suficientes para lograr estar con los mejores y los mejores nos han elegido también como compañeros de viaje", ha resaltado, al tiempo que ha llamado a "aprender" de ello para "aplicarlo también en otros ámbitos".
Asimismo, el lehendakari ha afirmado que las tecnologías cuánticas "van a impactar en ámbitos de nuestro día a día como la salud, el desarrollo de nuevos fármacos, comunicaciones, energía y ciberseguridad".
El sistema —ubicado en el nuevo edificio de Ikerbasque, en el Centro de Computación Quántica IBM-Euskadi— ha sido inaugurado en un acto institucional, presidido por el lehendakari, Imanol Pradales, que ha contado con las intervenciones del vicepresidente de IBM Quatum, Jay Gambetta, el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias, el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, el diputado general de Álava, Ramiro González, y el presidente de IBM España, Horacio Morell.
El director de IBM Research e IBM Felken, Jay Gambetta, ha detallado que "dos años de colaboración con el equipo científico de BasQ han logrado importantes resultados en el ámbito de la ciencia de materiales y física de alta energía".
Por su parte, el presidente de IBM España, Horacio Morell, ha anunciado que en 2029 "tendremos el primer computador con corrección de errores", una versión mejorada del ordenador en la capital guipuzcoana. Según ha explicado, significa que "vamos a poder desarrollar aplicaciones cuánticas de mucho más tamaño que nos va a permitir resolver problemas aún mucho más complejos y a escala comercial".
Pérez Iglesias: "Esto no ha hecho más que empezar"
El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha destacado que el ordenador cuántico IBM Quantum System Two abre nuevas oportunidades de "largo alcance" en Euskadi, y permitirá fortalecer el sistema científico-tecnológico y su tejido empresarial, además de atraer personal de alta cualificación. "El futuro de la ciencia en Euskadi va a ser muy diferente de cómo ha sido hasta ahora", ha asegurado antes de la inauguración en declaraciones a Radio Euskadi.
