El lehendakari Imanol Pradales ha inaugurado este martes en San Sebastián el ordenador cuántico IBM Quantum System Two, el primero de Europa y el tercero en el mundo —hay dos más en Estados Unidos y Tokio (Japón)—.

Durante su intervención, el lehendakari ha señalado que el System Two es la contribución desde Euskadi al desarrollo de la ciencia y la investigación: "Estoy convencido de que el System Two contribuirá a descubrir nuevos mares que todavía permanecen ocultos".

Así, ha destacado que Euskadi "está en condiciones de aprovechar la ventaja cuántica de la que nos hemos dotado gracias al trabajo colectivo realizado durante estos últimos años". "Somos un país pequeño en dimensión, con recursos finitos, por lo que no podemos dispersar nuestros esfuerzos, pero también somos un país con la ambición de estar entre los mejores en algunas pocas áreas", ha afirmado.



También ha recordado que "hace años decidimos que la investigación cuántica debía convertirse en punta de lanza de nuestras políticas científicas". "Hemos puesto foco, recursos y alianzas suficientes para lograr estar con los mejores y los mejores nos han elegido también como compañeros de viaje", ha resaltado, al tiempo que ha llamado a "aprender" de ello para "aplicarlo también en otros ámbitos".

Asimismo, el lehendakari ha afirmado que las tecnologías cuánticas "van a impactar en ámbitos de nuestro día a día como la salud, el desarrollo de nuevos fármacos, comunicaciones, energía y ciberseguridad".