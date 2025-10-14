Pérez Iglesias: "Este superordenador creará un ecosistema cuántico"
Según ha dado a conocer el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco, ya han recibido propuestas para trabajar en torno al ordenador cuántico de IBM. "Esto no ha hecho más que empezar", ha añadido Pérez Iglesias.
Euskadi entra en la era de la computación cuántica
San Sebastián se convierte este martes, 14 de octubre, en una de las primeras ciudades del mundo en recibir un ordenador cuántico.
Así es el QS2, el superordenador cuántico que promete no quedarse nunca obsoleto
Donostia-San Sebastián inaugura este martes el IBM Basque Country, que acogerá uno de los ordenadores cuánticos más potentes del mundo: el Quantum System Two funciona con superconductores refrigerados a -273º y enlaza 156Qb. Presenta un diseño modular para adaptarse a los avances tecnológicos, y su precio va en consonancia con sus prestaciones: 50 millones de euros.
Donostia inagurará el 15 de octubre el superordenador cuántico más potente de Europa
Inicialmente estaba previsto que el campus de Ikerbasque en Donostia acogiera un Quantum System One de IBM, pero tras la actualización del acuerdo se desplegará el System Two, considerado la “joya de la corona” de la multinacional tecnológica.
