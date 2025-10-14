Donostia
Pérez Iglesias: "Este superordenador creará un ecosistema cuántico"

Pérez Iglesias
18:00 - 20:00
Juan Ignacio Pérez Iglesias. Foto: EiTB.
Según ha dado a conocer el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco, ya han recibido propuestas para trabajar en torno al ordenador cuántico de IBM. "Esto no ha hecho más que empezar", ha añadido Pérez Iglesias.

Tecnología Donostia-San Sebastián

