Perez Iglesias: "Superordenagailu honek ekosistema kuantiko bat sortuko du"
Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburuak jakitera eman duenez, dagoeneko jaso dituzte IBMren ordenagailu kuantikoaren inguruan lan egiteko proposamenak. "Hau hasi baino ez da egin", gaineratu du Perez Iglesiasek.
Albiste gehiago teknologia
Zer gertatuko da astearte honetan Windows 10ekin?
Windows 11rako migrazioari buruzko zalantza guztiak argituko ditugu, eta azalduko ditugu Windows 10 sistema eragilea erabiltzeko zer aukera daogen.
Honelakoa da astearte honetan estreinatuko duten QS2, sekula ere zaharkituko ez den superordenagailu kuantikoa
IBM Basque Country inauguratuko dute astearte honetan Donostian eta, horrekin batera, Quantum System Two superordenagailu kuantikoa martxan jarriko dute. -273 Cº-tan hoztutako supereroaleekin funtzionatzen du, eta 156 kubit lotzen ditu. Diseinu modularra du, aurrerapen teknologikoetara egokitzeko: ez da zaharkituko. Prezioa dituen ezaugarriekin bat dator: 50 milioi euro.
Euskadi konputazio kuantikoaren aroan sartu da
Astearte honetan, urriaren 14an, ordenagailu kuantiko bat jasotzen duen munduko lehen hirietako bat izango da Donostia.
Windows 10ek astearte honetan galduko du euskarri ofiziala: horrela luza ditzakezu segurtasun-eguneraketak urtebetez, kosturik gabe
Europar Batasuneko Windows 10en erabiltzaileek doan eskura ditzakete zabaldutako segurtasun-eguneratzeak, Microsoftek irailean hitz eman zuen bezala.
WhatsAppeko mezuak automatikoki itzuli ahal izango dira aurrerantzean
Mezuak elkarrekin trukatzeko sare sozialak funtzio berri bat jarri du martxan, eta aurrerantzean mezuak hainbat hizkuntzatara itzuli ahal izango dira. Tresna berriaren bidez, elkarrizketak aukeratutako hizkuntzan izango dira irakugai, automatikoki itzuliko dira, eta horrek komunikazioa erraztuko du.
"Arazo teknikoek" zapuztu dute Mark Zuckerbergen betaurreko adimendunen aurkezpena
Mark Zuckerberg Metako zuzendari exekutiboak aurkeztu ditu Meta Ray-Ban Display betaurreko adimendunak. Aurkezpen ekitaldian, erreminta berriaren akatsak izan dira protagonista. Zuckerbergek, lotsatuta, wifi konexioari egotzi dizkio betaurreko adimendun berrien akatsak.
TikToken algoritmoa salmentaren gako, AEB eta Txinaren arteko negoziazioetan
Aste honetan Madrilen merkataritza negoziazioen laugarren erronda egin ondoren, bi potentziek "akordio esparru" bat lortu zuten TikToken inguruan. Gomendioen motorra nork kontrolatzen, mantentzen eta eguneratzen duen zehaztea da puntu erabakigarria, hori baita TikTokek Estatu Batuetan duen arrakastaren (150 milioi erabiltzaile) gakoetako bat.
Urriaren 15ean inauguratuko dute Europako superordenagailu kuantiko indartsuena, Donostian
Hasiera batean aurreikusita zegoen Ikerbasqueren Donostiako campusak IBMren Quantum System One bat hartzea, baina akordioa eguneratu ondoren System Two bat izango dute, multinazional teknologikoaren "harribitxia", hain zuzen ere.
Robotak, korrikan, futbolean eta talkaka Txinako roboten olinpiadetan
Txinak giza itxurako Roboten Munduko Jokoak inauguratu ditu. Hiru egunetan zehar, adimen artifizialean eta robotikan egindako aurrerapenak erakutsi nahi ditu, 16 herrialdetako 280 talderen parte-hartzearekin. Atletismoan eta mahai-tenisean lehiatzeaz gain, beste erronka batzuk ere izango dituzte, sendagaiak sailkatu, materialak manipulatu eta garbiketa-lanak ere egin beharko baitituzte.