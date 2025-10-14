Donostia
Perez Iglesias: "Superordenagailu honek ekosistema kuantiko bat sortuko du"

Pérez Iglesias
18:00 - 20:00
Juan Ignacio Perez Iglesias. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburuak jakitera eman duenez, dagoeneko jaso dituzte IBMren ordenagailu kuantikoaren inguruan lan egiteko proposamenak. "Hau hasi baino ez da egin", gaineratu du Perez Iglesiasek.

Teknologia Donostia

ZUZENEAN
Duela  min.

Honelakoa da astearte honetan estreinatuko duten QS2, sekula ere zaharkituko ez den superordenagailu kuantikoa

IBM Basque Country inauguratuko dute astearte honetan Donostian eta, horrekin batera, Quantum System Two superordenagailu kuantikoa martxan jarriko dute. -273 Cº-tan hoztutako supereroaleekin funtzionatzen du, eta 156 kubit lotzen ditu. Diseinu modularra du, aurrerapen teknologikoetara egokitzeko: ez da zaharkituko. Prezioa dituen ezaugarriekin bat dator: 50 milioi euro.

