Pradales: "Hemos desplegado un ecosistema que es fruto de nuestro autogobierno y de una apuesta valiente y sostenida durante más de cuatro décadas"

GRAFCAV5193. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 14/10/2025.- El lehendakari, Imanol Pradales (2d), junto al director de IBM Research, Jay Gambetta (d), durante el acto de inauguración del ordenador cuántico IBM Quantum System Two, considerado el más avanzado de Europa y el primero que se ubica en Gipuzkoa. EFE/Juan Herrero
Última actualización

Tras años de trabajo, Euskadi ha inaugurado IBM Basque Country, el ordenador cuántico más potente de la red de IBM. Se trata de un avance histórico que puede transformar la tecnología y la ciencia. Esta nueva supercomputadora estará ubicada en el nuevo edificio de Ikerbasque en Donostia-San Sebastián. Así,  IBM-Basque Country se integra en la red mundial de ordenadores cuánticos más avanzados de IBM.

