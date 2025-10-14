ORDENAGAILU KUANTIKOA
Pradales: "Ikerkuntza, berrikuntza eta aurrerabidearen aldeko apustua egiten dugu"

GRAFCAV5193. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 14/10/2025.- El lehendakari, Imanol Pradales (2d), junto al director de IBM Research, Jay Gambetta (d), durante el acto de inauguración del ordenador cuántico IBM Quantum System Two, considerado el más avanzado de Europa y el primero que se ubica en Gipuzkoa. EFE/Juan Herrero
Hainbat urteko lanaren ondoren, Euskadik IBM Basque Country inauguratu du, IBMren sareko ordenagailu kuantiko indartsuena. Aurrerapauso historikoa da, teknologia eta zientzia eralda ditzakeena. Superkonputagailua Ikerbasqueren Donostiako eraikin berrian egongo da. Horrela, IBM-Basque Country IBMren ordenagailu kuantiko aurreratuenen munduko sarean integratuko da.

