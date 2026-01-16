Navarra estrena su mapa más preciso
Una avioneta, siete jornadas de vuelo y 3616 imágenes: así ha compuesto el Gobierno de Navarra la ortofoto del 2025. Te enseñamos varios lugares emblemáticos de la comunidad foral para que veas cómo han cambiado durante las últimas décadas.
El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno foral ha estrenado este viernes la ortofoto del territorio correspondiente al año 2025. Esta imagen reproduce la superficie terrestre libre de errores y deformaciones con la misma validez que un plano cartográfico.
Las ortofotos, consideradas como Información Geográfica Básica en el Sistema de Información Territorial de Navarra (SITNA), se emplean en cuestiones relacionadas con obra civil, urbanismo, catastro, la gestión forestal y los recursos agronómicos.
Para componer la nueva ortofotografía, se ha empleado una avioneta Beechcraft King Air B200GT (EC-LJN), con ventana fotogramétrica y con una cámara multiespectral fotogramétrica DMC III de Leica Geosystems. Las 3616 capturas se realizaron entre los pasados meses de julio y octubre, en siete jornadas de vuelo, para las que fue necesario cumplir unas condiciones que permitieran la toma de imágenes con precisión y calidad radiométrica.
De esta manera, Navarra suma una imagen histórica más de su territorio, de manera que podemos ver como ha ido evolucionando a lo largo de los años, tal y como podemos ver en las siguientes imágenes.
En estas dos imágenes podemos ver cómo ha evolucionado la capital navarra durante casi un siglo. En 1927 apenas se componía del casco antiguo y el primer ensanche, proyectado a finales del siglo XVIII, y sin barrios al otro lado del Arga.
En apenas dos décadas, las afueras de Pamplona han crecido muchísimo. Ejemplo de ello son el barrio pamplonés de Mendillorri y Sarriguren, del Valle de Egüés, que se convirtió en 2011 en la capital del municipio. En este caso, es de destacar que en 2003 apenas vivían 10 personas en el barrio, mientras que en 2023 se contabilizaron más de 16 000.
Nos desplazamos al noroeste, siguiendo la A-10. En estas imágenes podemos ver que en 1982 esta autopista aún no existía, y que únicamente conectaban los municipios de Etxarri Aranatz y Arbizu la antigua carretera a Vitoria.
Seguimos la misma autopista hacia el oeste, rumbo a Alsasua. Viajamos más atrás en el tiempo, hasta 1966, y, sin autopista, tampoco existía el polígono industrial Ondarria. Sin embargo, durante este periodo, este municipio empezó a experimentar un gran desarrollo industrial, lo que supuso un incremento de población, y, por consiguiente, el pueblo empezó a crecer.
Volamos hasta la ribera navarra, a Tudela. En mitad de la década de los 60, a la condición de centro agrario e industrial del valle medio del Ebro que Tudela venía ostentando desde la década de 1960, la ciudad añadió también el carácter de centro comercial y de servicios de su comarca y de las comarcas limítrofes de las provincias de La Rioja, Soria y Aragón. El municipio empezó a crecer, y no ha parado hasta rozar actualmente los 40 000 habitantes.
Y de la ribera, al valle de Roncal. La villa de Isaba es la puerta a los Pirineos, y durante los últimos 100 años apenas ha cambiado su configuración. Pese a no parar de perder habitantes, es un centro turístico importante para las personas aficionadas a la montaña, y es curioso ver cómo en un siglo ha cambiado la orografía de la zona, actualmente con una mayor masa forestal que en 1927, donde los árboles han comido terreno a los campos cultivables.
En el Baztán, la pequeña villa de Maya apenas ha cambiado su configuración en las últimas cuatro décadas. Sin embargo, sí que podemos apreciar los trabajos arqueológicos en torno al castillo del monte Gaztelua. La fortaleza con origen en el siglo XII aparece totalmente sepultada en 1987, debajo del obelisco que recuerda las últimas resistencias de los navarros a la Conquista de Navarra. Desde 2006, a instancias del Ayuntamiento, la Sociedad de Ciencias Aranzadi comenzó una serie de campañas arqueológicas que han sacado a la luz los restos de la fortaleza.
Volviendo a la Cuenca de Pamplona, podemos ver cómo han crecido durante 40 años las vecinas Zizur Mayor y Zizur Menor. La primera, que en 1987 era un concejo, se separó en 1992 de la Cendea de Cizur, de la que sigue formando parte Zizur Menor. Ambas poblaciones no han parado de crecer durante las últimas décadas, multiplicando su población.
Un poco más al sur, encontramos Puente la Reina, una villa histórica que alcanzó su cénit en 1877, cuando alcanzó una población de 4231 personas. A finales de 1920 su cifra se dividió a la mitad, y tras algunos altibajos, se mantiene en torno a las 3000 personas. Esta villa es un punto importante en el Camino de Santiago por juntarse en ella los dos caminos que vienen desde Francia, y, como podemos ver en las imágenes, apenas ha cambiado en un siglo.
Pero las ortofotos del Gobierno de Navarra no nos enseñan solo cómo han evolucionado los municipios del territorio foral, sino también la orografía y los paisajes. Ejemplo de ello es el embalse de Itoiz, en las proximidades de la villa de Aoiz. En 1982 no hay rastro de las obras que comenzarían en 1993 ni las polémicas y las protestas que traería consigo.
Te puede interesar
Regresa "El Conquistador”, con Julian Iantzi, Patxi Alonso y Lur Errekondo
Este lunes comienza una nueva edición del reality de aventuras en ETB2, con muchas novedades y sorpresas. En esta edición, presentada por Julian Iantzi, Patxi Alonso y Lur Errekondo, vuelven a la selva de Los Haitises, en República Dominicana.
El lehendakari inaugura el superordenador cuántico de IBM en San Sebastián: "Contribuirá a descubrir nuevos mares que todavía permanecen ocultos"
El superordenador cuántico IBM Quantum System Two de San Sebastián es el primero de Europa y el tercero del mundo.
Será noticia: Ordenador cuántico en Donostia, acuerdo de paz en Gaza y comisión de investigación sobre las adjudicaciones de obra pública en Navarra
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
¿Qué pasa este martes exactamente con Windows 10?
Resolvemos todas las dudas acerca de la migración a Windows 11, y planteamos diferentes alternativas para seguir utilizando el sistema operativo Windows 10.
EHU analizará algunas muestras de los restos hallados en un cráter de Marte por el rover Perseverance
Uno de los dos laboratorios seleccionados en el Estado español para el análisis de las muestras tomadas en Marte es de EHU. Del análisis de estas muestras, este laboratorio del campus de Leioa podrá deducir si ha habido o no vida en Marte.
La NASA halla unas rocas en Marte que podrían haber sido procesadas por vida microbiana
Para confirmarlo y determinar si el planeta rojo albergó vida alguna vez es esencial traer las muestras del Perseverance a Tierra y estudiarlas con detalle.
Pilotos de Formula 1 desfilan en Miami con replicas de sus coches hechas con piezas de LEGO
En los previos a la carrera de Miami, los 20 pilotos salieron a la pista en versiones LEGO hechas a medida de sus coches de F1 2025. Cada coche se construyó utilizando cerca de 400.000 piezas de LEGO y cuentan con la decoración real y los patrocinadores correspondientes de cada escudería.
¿De verdad se ha desextinguido el lobo 'huargo' de ''Juego de Tronos? Te explicamos todas las claves
Rómulo, Remo y Khaleesi, los ejemplares de lobo gigante que la empresa Colossal Bioscience dice haber "desextinguido", no son de una especie extinguida hace 10 000 años, sino lobos grises modificados genéticamente con algunos genes de lobo gigante.
''Reviven'' al 'lobo terrible', una especie extinta hace 13.000 años
La compañía Colossal Biosciences asegura haber sido capaz de dar vida a dos cachorros de esta especie, creados a través de modificaciones genéticas derivadas del ADN hallado en fósiles con miles de años. Se llaman Rómulo y Remo y tienen seis meses.