Navarra estrena su mapa más preciso

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno foral ha estrenado este viernes la ortofoto del territorio correspondiente al año 2025. Esta imagen reproduce la superficie terrestre libre de errores y deformaciones con la misma validez que un plano cartográfico.

Las ortofotos, consideradas como Información Geográfica Básica en el Sistema de Información Territorial de Navarra (SITNA), se emplean en cuestiones relacionadas con obra civil, urbanismo, catastro, la gestión forestal y los recursos agronómicos.

Para componer la nueva ortofotografía, se ha empleado una avioneta Beechcraft King Air B200GT (EC-LJN), con ventana fotogramétrica y con una cámara multiespectral fotogramétrica DMC III de Leica Geosystems. Las 3616 capturas se realizaron entre los pasados meses de julio y octubre, en siete jornadas de vuelo, para las que fue necesario cumplir unas condiciones que permitieran la toma de imágenes con precisión y calidad radiométrica.

De esta manera, Navarra suma una imagen histórica más de su territorio, de manera que podemos ver como ha ido evolucionando a lo largo de los años, tal y como podemos ver en las siguientes imágenes.