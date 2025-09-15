Misión de la NASA
La EHU analizará algunas muestras de los restos hallados en un cráter de Marte por el rover Perseverance

Julene Aramendia EHUko kimikaria eta ikerlariari elkarrizketa
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Perseverance roverrak Marteko krater batean aurkitutako arrastoen lagin batzuk aztertuko dituzte EHUn

Uno de los dos laboratorios seleccionados en el Estado español para el análisis de las muestras tomadas en Marte es de la EHU. Del análisis de estas muestras, este laboratorio del campus de Leioa podrá deducir si ha habido o no vida en Marte

