Será noticia: Ordenador cuántico en Donostia, acuerdo de paz en Gaza y comisión de investigación sobre las adjudicaciones de obra pública en Navarra

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
ibm ordenador cuantico quantum system san sebastian donostia efe
Presentación del acuerdo entre Gobierno Vasco e IBM para la instalación del ordenador cuántico en Donostia/San Sebastián. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Ordenagailu kuantikoa Donostian, Gazarako bake akordioa eta ikerketa batzordea Nafarroako Parlamentuan
author image

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 14 de octubre de 2025:

Ordenador cuántico en Donostia: Este martes, 14 de octubre, Euskadi inaugura el IBM Basque Country, el ordenador cuántico en red de IBM más potente del mundo. El supercomputador estará ubicado en el nuevo edificio Ikerbasque de San Sebastián. De esta manera, el IBM-Basque Country se integra en la red mundial de ordenadores cuánticos más avanzados de IBM, que actualmente incluye únicamente dos instalaciones más, ubicadas en Japón y Estados Unidos.

-  Acuerdo de paz en Gaza: Tras la firma del acuerdo de paz para Gaza y el intercambio de rehenes israelíes y presos palestinos entre Israel y Hamás, ahora las partes deberán negociar los próximos pasos del plan de paz para la Franja de Gaza. 

Comisión de investigación sobre las adjudicaciones de obra pública en Navarra: El presidente de la mesa de contratación de la obra para duplicar los túneles de Belate abre este martes las comparecencias de la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra sobre las licitaciones de obra pública.

