Israel y Hamás han firmado este jueves en Egipto un acuerdo para el alto el fuego en Gaza, como primera fase del plan de paz promovido por el presidente estadounidense, Donald Trump. El acuerdo, que entrará vigor una vez que el Gobierno israelí lo ratifique durante este jueves, contempla la liberación de rehenes en Gaza, la entrada de ayuda humanitaria y la retirada progresiva de las tropas israelíes hasta la línea pactada entre Trump y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.
Las familias de los 48 rehenes, de los que una veintena de ellos están aún con vida, han recibido la noticia con mezcla de emoción y preocupación. Según el Gobierno israelí, los primeros rehenes podrían ser liberados el lunes; por su parte, Trump ha asegurado que será “el lunes o el martes”. Hamás ha agradecido la mediación internacional y ha reiterado que no renunciará a los derechos nacionales del pueblo palestino “hasta alcanzar la libertad, la independencia y la autodeterminación”.