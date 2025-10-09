El presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, ha afirmado que "este acuerdo no solo cierra el capítulo de la guerra, sino que también abre la puerta a la esperanza para los pueblos de la región de un futuro definido por la justicia y la estabilidad”.



El ministro de Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, ha valorado “el papel decisivo de Trump” en el proceso, así como el de los mediadores y ha subrayado que "Jordania seguirá trabajando con socios regionales e internacionales para garantizar la entrega de ayuda humanitaria suficiente en cooperación con organizaciones de Naciones Unidas".



El Ministerio de Exteriores de Arabia Saudí ha aplaudido el acuerdo y el papel de EE.UU y los mediadores. Ha expresado su esperanza de que "este importante paso lleve a acciones urgentes para aliviar el sufrimiento humanitario del pueblo palestino en Gaza”, llamando a la “solución de dos Estados y el establecimiento de un Estado palestino independiente en las fronteras de 1967".



El presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha expresado su esperanza de que el pacto "constituya un primer paso hacia un alto un alto el fuego permanente y el fin del sufrimiento humanitario del hermano pueblo palestino en Gaza”.

El Ministerio de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha destacado el "importante" papel de Trump en el acuerdo y ha incidido en la necesidad de que las partes cumplan con lo pactado, "muestren contención" y "trabajen de forma diligente para retomar un proceso político exhaustivo que derive en la materialización de la solución de dos Estados, logrando seguridad, paz y prosperidad para todos los pueblos de la región".