Israel y Hamás alcanzan un acuerdo sobre la primera fase del plan de paz para Gaza
El Gobierno de Israel y Hamás han acordado en la madrugada de este jueves la primera fase del plan de paz para la Franja de Gaza, que incluye liberar a los rehenes a cambio de prisioneros palestinos (unos 1950 prisioneros palestinos) y la retirada del Ejército israelí de ciertas partes del enclave.
Israel y Hamás han firmado esta primera fase del acuerdo en Egipto después de cuatro días de negociaciones indirectas a través de los países mediadores (Catar, Egipto, Turquía y Estados Unidos).
El acuerdo ha sido anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, artífice de la hoja de ruta para Gaza.
Según Trump, los rehenes de Israel serán liberados el próximo lunes.
Reacciones
La primera reacción del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha sido escueta: "Con la ayuda de Dios, los traeremos a todos a casa", dijo en referencia a los 48 rehenes israelíes que todavía permanecen bajo la custodia de Hamás, de los cuales unos 20 siguen vivos.
Posteriormente, ha anunciado que su Gobierno ratificará el acuerdo este mismo jueves.
Las familias de los cautivos recibieron el acuerdo con "emoción" y "preocupación" y exhortaron al Gobierno a "reunirse de inmediato" para aprobarlo.
Hamás ha anunciado el acuerdo como un pacto "para poner fin a la guerra en Gaza" y ha asegurado que estipula la retirada del Ejército israelí de la Franja, la ayuda humanitaria y el intercambio de prisioneros.
