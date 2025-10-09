El Gobierno de Israel y Hamás han acordado la primera fase del plan de paz propuesto por el presidente de los EE. UU. Donald Trump. El acuerdo ha sido anunciado en redes sociales por el propio Trump, y confirmado posteriormente por Israel, Hamás y Qatar.

¿Qué incluye esta primera fase?

-Cese de la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza y retirada gradual de Israel del enclave

-Entrega de todos los rehenes vivos y muertos por parte de Hamás, en las 72 horas posteriores a que Israel acepte públicamente el acuerdo (Trump ha asegurado que este canje de prisioneros podría empezar el próximo lunes)

-Liberación por parte de Israel de los 250 presos palestinos condenados a cadena perpetua y más de 1700 gazatíes detenidos tras el 7 de octubre de 2023

-Por cada rehén israelí cuyo cuerpo sea entregado, Israel entregará los restos de 15 gazatíes fallecidos

-Desarme del grupo islamista de Hamás

-Reconstrucción de Gaza

-Formación de un Gobierno de transición en Gaza, con miras a futuras negociaciones para la creación de un Estado palestino

¿Quiénes han negociado el acuerdo?

Israel y Hamas no se hablan directamente: las negociaciones fueron negociadas por el enviado de Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, el yerno de Trump, Jared Kushner, y mediadores de Egipto, Qatar y Turquía.

Posibles puntos de fricción

-Este acuerdo sería solo la primera parte del plan de Trump, y Hamás habría aceptado solo parte de él

-El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu descartó la semana pasada que el acuerdo incluyera futuras negociaciones para la creación de un Estado palestino

-Anteriormente, Hamás se ha negado a dejar las armas hasta que el estado palestino esté creado

-Israel y EE. UU. no contemplan la participación de Hamás en ningún futuro Gobierno de Palestina

Balance de un genocidio de dos años

El anuncio del acuerdo llega después de que este martes se hayan cumplido dos años de los ataques de Hamás contra territorio israelí, que dejaron unos 1200 muertos y 250 secuestrados. La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras el 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha más de 67 100 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, en medio de las críticas internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda humanitaria.