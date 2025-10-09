Zer dakigu Gazako bake-planari buruz?
Israelek eta Hamasek ostegun honetan hitzartu duten bake-planaren lehen fasean, Gazako Zerrendan egindako erasoaldia bertan behera utzi beharko luke Israelek. Hamasek bizirik dauden bahitu eta hildako guztiak entregatu beharko lituzke, eta Israelek ia 2.000 preso palestinar askatu.
Donald Trump AEBko presidenteak proposatutako bake-planaren lehen fasea adostu dute ostegun goizalde honetan Israelgo Gobernuak eta Hamasek. Trumpek berak eman du akordioaren berri sare sozialetan eta, geroago, Israelek, Hamasek eta Qatarrek.
Lehenengo fasea, alez ale
-Gazako Zerrendan Israelek egindako erasoaldia bertan behera utzi eta Israelgo Armada pixkanaka bertatik erretiratuko da.
-Hamasek bizirik eta hilda dauden bahitu guztiak entregatuko ditu, Israelek akordioa publikoki onartu eta 72 ordura. Trumpek ziurtatu du datorren astelehenean has daitekeela presoen trukea.
-Bizi osorako kartzela-zigorra duten 250 preso palestinar eta 2023ko urriaren 7az geroztik atxilotutako 1.700 gazatar baino gehiago askatuko dituzte.
-Hamaseko talde islamista armagabetzea.
-Gaza berreraikitzea.
-Trantsizio Gobernua eratuko da Gazan, Palestinako Estatua sortzeko etorkizuneko negoziazioei begira.
Nork negoziatu du akordioa?
Israelek eta Hamasek ez dute zuzenean hitz egin: negoziazioak Steve Witkoff Trumpek Ekialde Hurbilerako duen ordezkariak, Jared Kushner Trumpen suhiak eta Egipto, Qatar eta Turkiako bitartekariek egin dituzte.
Oztopoak
-Akordioa Trumpen planaren lehen zatia baino ez litzateke izango, eta Hamasek zati bat besterik ez du onartu.
-Aurreko astean, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak ukatu egin zuen Palestinako Estatua ezartzearen alde agertu izana.
-Aurretik, Hamasek uko egin dio armak uzteari, Palestinako Estatua sortu arte.
-Israelek eta AEBk ez dute aurreikusten Hamasek Palestinako Gobernuan parte hartzea.
Bi urteko genozidioaren balantzea
Hamasek Israelen aurka egindako erasoek bi urte bete dituzte astearte honetan, eta 1.200 hildako eta 250 bahitu utzi dituzte. 2023ko urriaren 7an Israelek Zerrendaren aurka egindako erasoaldiak 67.100 palestinar baino gehiago hil ditu, gazatarren arabera. Israelgo Armadak Gazan egindako erasoaldiak kritika ugari piztu ditu nazioarte mailan, bereziki laguntza humanitarioari egindako blokeoaren dela eta.
Nazioarteko albiste gehiago
Trump, Bakearen Nobel sariaren irabazlea ezagutu atarian: "Agian aitzakia bat aurkituko dute niri ez emateko"
Israel eta Hamasen arteko akordioaren berri izan aurretik, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Bakearen Nobel Saria merezi duela berretsi du zazpi gerrari amaiera eman dielakoan.
Trumpek igandean joan asmo du Ekialde Hurbilera
Bakearen Nobel Saria jaso gura lukeen AEBko agintariak, Truth Social sarean zabaldu diu akordioaren berri. "Israelek bere tropak erretiratuko ditu bake sendo, iraunkor eta betiko baterako lehen urrats gisa adostutako ildo batera", esan du Trumpek, eta gaineratu du "bahitu GUZTIAK laster askatuko" dituztela.
Israelek eta Hamasek akordioa lortu dute Gazarako bake planaren lehen faseari buruz
Akordioaren arabera, Hamasek 48 bahituak aske uztearen truke Israelek 2.000 preso palestinar inguru libre utziko ditu. Donald Trump AEBko presidenteak iragarri du akordioa, eta ondoren bi aldeek eta bitartekariek baieztatu dute.
Macronek lehen ministro berri bat izendatuko du asteburua baino lehen, Lecornuren gomendioa aintzat hartuta
Frantziako jarduneko lehen ministroak bere “misioa bukatutzat” eman du, eta Macroni gomendatu dio lehen ministro berria izendatzeko. Oraindik, akordiorako aukera badela sinetsita dago, eta horregatik, hauteskundeak ez aurreratzeko aholkatu dio.
Bahituen eta preso palestinarren zerrendak trukatu dituzte Gazako su-eten planaren elkarrizketetan
Hamasek iragarri du elkartrukea elkarrizketen hirugarren egunean. AEBko Ekialde Ertainerako ordezkaria, Steve Witkoff, eta Trumpen suhia, Jared Kushner, Egiptora iritsi dira negoziazioetan parte hartzeko. Hurrengo orduetan Jihad Islamikoaren eta Palestina Askatzeko Herri Frontearen ordezkariak espero dituzte.
Susumu Kitagawak, Richard Robsonek eta Omar Yaghik irabazi dute Kimikako Nobel saria, egitura metalorganikoak garatzeagatik
2025eko Kimikako Nobel sariaren irabazleek espazio zabalak dituzten egitura molekularrak sortu dituzte, eta horietan barrena gasak eta beste substantziak kimiko batzuk jariatzen dira. Aipaturiko egitura metalorganiko horiek erabili daitezke, esaterako, basamortuko airetik ura ateratzeko, karbono dioxidoa xurgatzeko, gas toxikoak biltzeko eta erreakzio kimikoak katalizatzeko.
Israelek atzeman egin ditu Gazara zihoazen Askatasunaren Flotillaren bederatzi ontziak
Gazara Bidean kanpainak salatu duenez, Israelgo Armadak "nazioarteko uretan" eraso egin die, Gazako kostaldetik 110 itsas miliara zeudela. Ontzian 140 pertsona zeuden, tartean, medikuak, kazetariak eta funtzionario hautetsiak, eta 110.000 dolar baino gehiagoko laguntza humanitarioa zeramaten. Israelek jakitera eman duenez, tripulatzaileak "onik" daude, eta "arin" deportatuko dituzte.
Albiste izango dira: Gazako bake negoziazioak, EAJ eta PSE-EEren arteko desadostasunak eta Bernedo auzia
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Gazarako bake akordioa ostegunean edo ostiralean irits daiteke, eta Trumpek iragarriko luke
Ameriketako Estatu Batuetako eta Turkiako negoziatzaileek bat egingo dute gaur Israelen eta Hamasen arteko elkarrizketekin, eta "giro positiboan" ari dira aurrera egiten, gertuko iturrien arabera.