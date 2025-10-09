Bake negoziazioak Gazarako
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Zer dakigu Gazako bake-planari buruz?

Israelek eta Hamasek ostegun honetan hitzartu duten bake-planaren lehen fasean, Gazako Zerrendan egindako erasoaldia bertan behera utzi beharko luke Israelek. Hamasek bizirik dauden bahitu eta hildako guztiak entregatu beharko lituzke, eta Israelek ia 2.000 preso palestinar askatu.

Gaza City (---), 07/10/2025.- Smoke rises near the Islamic University following Israeli air strikes during an Israeli military operation in Gaza City, Gaza Strip, 07 October 2025. According to the UN around 90 percent of the population or 1.9 million people in Gaza have been displaced since the start of the conflict. More than 67,000 Palestinians have been killed in the Gaza Strip since October 2023, according to the Palestinian Ministry of Health, and about 1,200 Israelis have been killed since the launch of an Israeli military campaign in response to a cross-border attack by Hamas on 07 October 2023. EFE/EPA/MOHAMMED SABER
Gazaren irudia, Israelgo Armadaren bonbardaketa batzuen ondoren. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak proposatutako bake-planaren lehen fasea adostu dute ostegun goizalde honetan Israelgo Gobernuak eta Hamasek. Trumpek berak eman du akordioaren berri sare sozialetan eta, geroago, Israelek, Hamasek eta Qatarrek. 

Lehenengo fasea, alez ale

-Gazako Zerrendan Israelek egindako erasoaldia bertan behera utzi eta Israelgo Armada pixkanaka bertatik erretiratuko da.

-Hamasek bizirik eta hilda dauden bahitu guztiak entregatuko ditu, Israelek akordioa publikoki onartu eta 72 ordura. Trumpek ziurtatu du datorren astelehenean has daitekeela presoen trukea.

-Bizi osorako kartzela-zigorra duten 250 preso palestinar eta 2023ko urriaren 7az geroztik atxilotutako 1.700 gazatar baino gehiago askatuko dituzte.

-Hamaseko talde islamista armagabetzea.

-Gaza berreraikitzea.

-Trantsizio Gobernua eratuko da Gazan, Palestinako Estatua sortzeko etorkizuneko negoziazioei begira. 

Nork negoziatu du akordioa?

Israelek eta Hamasek ez dute zuzenean hitz egin: negoziazioak Steve Witkoff Trumpek Ekialde Hurbilerako duen ordezkariak, Jared Kushner Trumpen suhiak eta Egipto, Qatar eta Turkiako bitartekariek egin dituzte.

Oztopoak

-Akordioa Trumpen planaren lehen zatia baino ez litzateke izango, eta Hamasek zati bat besterik ez du onartu.

-Aurreko astean, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak ukatu egin zuen Palestinako Estatua ezartzearen alde agertu izana.

-Aurretik, Hamasek uko egin dio armak uzteari, Palestinako Estatua sortu arte.

-Israelek eta AEBk ez dute aurreikusten Hamasek Palestinako Gobernuan parte hartzea.

Bi urteko genozidioaren balantzea

Hamasek Israelen aurka egindako erasoek bi urte bete dituzte astearte honetan, eta 1.200 hildako eta 250 bahitu utzi dituzte. 2023ko urriaren 7an Israelek Zerrendaren aurka egindako erasoaldiak 67.100 palestinar baino gehiago hil ditu, gazatarren arabera. Israelgo Armadak Gazan egindako erasoaldiak kritika ugari piztu ditu nazioarte mailan, bereziki laguntza humanitarioari egindako blokeoaren dela eta.

Gazako Zerrenda Israel Palestina Ameriketako Estatu Batuak Donald Trump Munduko albisteak

Nazioarteko albiste gehiago

STOCKHOLM (Sweden), 08/10/2025.- (L-R) Nobel Committee for Chemistry Chairman Heiner Linke, Royal Swedish Academy of Sciences Permanent Secretary Hans Ellegren, and Nobel Committee for Chemistry member Olof Ramstrom present the Nobel Prize in Chemistry 2025 during a press conference at the Royal Swedish Academy of Sciences, in Stockholm, Sweden, 08 October 2025. The Nobel Prize in Chemistry 2025 was awarded to Susumu Kitagawa, Richard Robson and Omar M. Yaghi 'for the development of metal-organic frameworks.' (Suecia, Estocolmo) EFE/EPA/FREDRIK SANDBERG/TT SWEDEN OUT
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Susumu Kitagawak, Richard Robsonek eta Omar Yaghik irabazi dute Kimikako Nobel saria, egitura metalorganikoak garatzeagatik

2025eko Kimikako Nobel sariaren irabazleek espazio zabalak dituzten egitura molekularrak sortu dituzte, eta horietan barrena gasak eta beste substantziak kimiko batzuk jariatzen dira. Aipaturiko egitura metalorganiko horiek erabili daitezke, esaterako, basamortuko airetik ura ateratzeko, karbono dioxidoa xurgatzeko, gas toxikoak biltzeko eta erreakzio kimikoak katalizatzeko. 

La campaña Rumbo a Gaza ha confirmado que han sido "asaltados en aguas internacionales a unas 110 millas náuticas de la costa de Gaza". A bordo, 140 personas, entre ellos médicos, periodistas y funcionarios electos, con ayuda humanitaria por valor de más de 110.000 dólares.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Israelek atzeman egin ditu Gazara zihoazen Askatasunaren Flotillaren bederatzi ontziak

Gazara Bidean kanpainak salatu duenez, Israelgo Armadak "nazioarteko uretan" eraso egin die, Gazako kostaldetik 110 itsas miliara zeudela. Ontzian 140 pertsona zeuden, tartean, medikuak, kazetariak eta funtzionario hautetsiak, eta 110.000 dolar baino gehiagoko laguntza humanitarioa zeramaten. Israelek jakitera eman duenez, tripulatzaileak "onik" daude, eta "arin" deportatuko dituzte. 

Gehiago kargatu