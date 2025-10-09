GAZARAKO BAKE NEGOZIAZIOAK

Israelek eta Hamasek akordioa lortu dute Gazarako bake planaren lehen faseari buruz

Akordioaren arabera, Hamasek 48 bahituak aske uztearen truke Israelek 2.000 preso palestinar inguru libre utziko ditu. Donald Trump AEBko presidenteak iragarri du akordioa, eta ondoren bi aldeek eta bitartekariek baieztatu dute. 

GAZA, Oct. 8, 2025 -- This photo taken on the Rashid road, the coastal road west of Gaza City, shows Palestinians from the northern Gaza Strip fleeing to the south amid the large-scale Israeli military operation in Gaza City, Sept. 18, 2025. As Hamas and Israel are meeting in Egypt over a potential ceasefire the world anxiously awaits, Gaza marked the grim second anniversary of the conflict on Tuesday. Over the past two years, what began as a cross-border attack by Hamas has, under the weight of political brinkmanship and superpower indulgence, snowballed into one of the world's deadliest conflicts in recent memory, adding yet another open wound to a region already scarred by conflicts and grievances. Despite the ongoing peace talks, analysts warn that as long as the core rights of the Palestinian people are sidelined, enduring peace in the Middle East will remain little more than a pipe dream. Europa Press/Contacto/Rizek Abdeljawad 08/10/2025
Gazako Zerrendako eguneroko bizitza. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Nazioarteko albiste gehiago

STOCKHOLM (Sweden), 08/10/2025.- (L-R) Nobel Committee for Chemistry Chairman Heiner Linke, Royal Swedish Academy of Sciences Permanent Secretary Hans Ellegren, and Nobel Committee for Chemistry member Olof Ramstrom present the Nobel Prize in Chemistry 2025 during a press conference at the Royal Swedish Academy of Sciences, in Stockholm, Sweden, 08 October 2025. The Nobel Prize in Chemistry 2025 was awarded to Susumu Kitagawa, Richard Robson and Omar M. Yaghi 'for the development of metal-organic frameworks.' (Suecia, Estocolmo) EFE/EPA/FREDRIK SANDBERG/TT SWEDEN OUT
Susumu Kitagawak, Richard Robsonek eta Omar Yaghik irabazi dute Kimikako Nobel saria, egitura metalorganikoak garatzeagatik

2025eko Kimikako Nobel sariaren irabazleek espazio zabalak dituzten egitura molekularrak sortu dituzte, eta horietan barrena gasak eta beste substantziak kimiko batzuk jariatzen dira. Aipaturiko egitura metalorganiko horiek erabili daitezke, esaterako, basamortuko airetik ura ateratzeko, karbono dioxidoa xurgatzeko, gas toxikoak biltzeko eta erreakzio kimikoak katalizatzeko. 

La campaña Rumbo a Gaza ha confirmado que han sido "asaltados en aguas internacionales a unas 110 millas náuticas de la costa de Gaza". A bordo, 140 personas, entre ellos médicos, periodistas y funcionarios electos, con ayuda humanitaria por valor de más de 110.000 dólares.
Israelek atzeman egin ditu Gazara zihoazen Askatasunaren Flotillaren bederatzi ontziak

Gazara Bidean kanpainak salatu duenez, Israelgo Armadak "nazioarteko uretan" eraso egin die, Gazako kostaldetik 110 itsas miliara zeudela. Ontzian 140 pertsona zeuden, tartean, medikuak, kazetariak eta funtzionario hautetsiak, eta 110.000 dolar baino gehiagoko laguntza humanitarioa zeramaten. Israelek jakitera eman duenez, tripulatzaileak "onik" daude, eta "arin" deportatuko dituzte. 

Kfar Aza (Israel), 07/10/2025.- Smoke rises as a result of an Israeli strike on the outskirts of Gaza City as seen from the Israeli side of the border, 07 October 2025. October 07 marks two years since the Palestinian militant group Hamas launched a surprise attack on Israel, taking dozens of hostages and killing nearly 1,200 people. In response, Israel began its war on Gaza, which has killed more than 66,000 people, displaced millions and destroyed the Palestinians enclave. EFE/EPA/ATEF SAFADI
Ayestaran: "Asteazkenean AEBko bitartekariak batuko dira bake negoziazioetara, eta egun garrantzitsua izango da"

Israelen eta Hamasen arteko zeharkako elkarrizketen lehen bi egunetako giroa "positiboa" izan dela azaldu dute gertuko iturriek. Bihar, asteazkena, AEBko eta Turkiako bitartekariak batuko dira negoziazioetara, eta egun "garrantzitsua" izango dela diote adituek. Hainbat hedabideren arabera, baliteke ostegun edo ostiralean behin behineko akordio bat izatea mahai gainean, eta hori, Donald Trump presidente estatubatuarrak iragarriko luke. Bideoan, Mikel Ayestaran kazetariaren kronika.   

